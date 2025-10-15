Na zapis o novem pozivu Judo zveze Slovenije (JZS) k začasnemu umiku Marjana Fabjana z dela v telovadnici se je odzval Fabjan . Po njegovem mnenju gre za namerno sproženo "afero" s strani nekaterih vodilnih v JZS.

Iz Judo zveze Slovenije (JZS) so naslovili nov poziv v celjski klub Sankaku, da naj se trener Marjan Fabjan, zoper katerega je bilo v zadnjih mesecih podanih več obtožb o domnevnem nadlegovanju, do končanja postopkov proti njemu umakne z dela v telovadnici, so danes zapisali pri STA.

Dodali so, da so pri JZS izpostavili, da trenerja do konca preiskav in morebitnega sodnega postopka ne bodo uvrščali v reprezentančne selekcije. V skladu z mnenjem etične komisije Olimpijskega komiteja Slovenije pa so klub Sankaku zaprosili, naj trener začasno prekine delo s tekmovalci.

Fabjan: Del vodstva Judo zveze Slovenije ima potrebo po povzročanju pritiska v medijih zoper mene

Članek o novem pozivu JZS smo povzeli na Sportalu, nanj pa se je odzval Fabjan. Med drugim je zapisal, da je prav z namenom, da se ne ustvarja nepotrebnih pritiskov in izrednih razmer, vse od izbruha "afere Fabjan", opustil vodenje treningov in je vodenje treningov prepustil trenerjem v klubu. Dodal je, da prav tako v tem času ni bil na nobenem tekmovanju v vlogi trenerja, da pa nikakor ne vidi razloga, da ne bi bil gledalec na tribuni na judo tekmovanjih. Še enkrat je izpostavil, da gre po njegovem mnenju za namerno sproženo "afero" s strani nekaj vodilnih v JZS.

Njegov odziv si lahko v celoti in brez popravkov preberete v nadaljevanju.