R. Sp.

Sreda,
15. 10. 2025,
17.36

Marjan Fabjan: Zadnja poteza s strani JZS potrjuje mojo tezo, da gre za namerno sproženo "afero"

R. Sp.

Marjan Fabjan | Marjan Fabjan se odzval na zapis o novem pozivu judoistične zveze k njegovemu začasnemu umiku in ponovil, da gre po njegovem mnenju za namesrno sproženo afero. | Foto www.alesfevzer.com

Marjan Fabjan se odzval na zapis o novem pozivu judoistične zveze k njegovemu začasnemu umiku in ponovil, da gre po njegovem mnenju za namesrno sproženo afero.

Foto: www.alesfevzer.com

Na zapis o novem pozivu Judo zveze Slovenije (JZS) k začasnemu umiku Marjana Fabjana z dela v telovadnici se je odzval Fabjan. Po njegovem mnenju gre za namerno sproženo "afero" s strani nekaterih vodilnih v JZS.

Marjan Fabjan
Sportal Judo zveza zahteva, da se Fabjan umakne iz telovadnice

Iz Judo zveze Slovenije (JZS) so naslovili nov poziv v celjski klub Sankaku, da naj se trener Marjan Fabjan, zoper katerega je bilo v zadnjih mesecih podanih več obtožb o domnevnem nadlegovanju, do končanja postopkov proti njemu umakne z dela v telovadnici, so danes zapisali pri STA.

Dodali so, da so pri JZS izpostavili, da trenerja do konca preiskav in morebitnega sodnega postopka ne bodo uvrščali v reprezentančne selekcije. V skladu z mnenjem etične komisije Olimpijskega komiteja Slovenije pa so klub Sankaku zaprosili, naj trener začasno prekine delo s tekmovalci.

Fabjan: Del vodstva Judo zveze Slovenije ima potrebo po povzročanju pritiska v medijih zoper mene

Članek o novem pozivu JZS smo povzeli na Sportalu, nanj pa se je odzval Fabjan. Med drugim je zapisal, da je prav z namenom, da se ne ustvarja nepotrebnih pritiskov in izrednih razmer, vse od izbruha "afere Fabjan", opustil vodenje treningov in je vodenje treningov prepustil trenerjem v klubu. Dodal je, da prav tako v tem času ni bil na nobenem tekmovanju v vlogi trenerja, da pa nikakor ne vidi razloga, da ne bi bil gledalec na tribuni na judo tekmovanjih. Še enkrat je izpostavil, da gre po njegovem mnenju za namerno sproženo "afero" s strani nekaj vodilnih v JZS.

Njegov odziv si lahko v celoti in brez popravkov preberete v nadaljevanju.

Odziv Marjana Fabjana:

Spoštovani!

Na portalu siol.net je bil dne 15.10.2025 objavljen zapis z naslovom »Nov poziv judoistične zveze k začasnemu umiku Fabjana« ki je povzet po STA. V nadaljevanju podajam kratek odziv na ta zapis, za katerega prosim, da ga v celoti objavite.

V zvezi z objavljenim zapisom na portau siol.net »Nov poziv judoistične zveze k začasnemu  umiku Fabjana« dne 15.10.2025 razberem, da ima del vodstva Judo zveze Slovenije (JZS) potrebo po povzročanju pritiska v medijih zoper mene. Iz same objave je namreč razbrati, da je JZS bila tista, ki je medije obvestila o nekakšni novi zahtevi in je tako povsem nerazumljivo s kakšnim ciljem se medijsko »pogreva« zadevo ter tako onemogoča na eni strani meni, na drugi 
strani pa organom R Slovenije, da v skladu s predpisi, ki veljajo na območju R Slovenije izpeljejo postopek brez zunanjih obremenitev in pritiskov. In to kljub temu, da je sama JZS v izjavah za javnost v juliju/avgustu 2025 podala izjavo, da se do konca postopka v zvezi z očitki zoper mene ne bo več izjasnjevala.

Naj pojasnim, da sem, prav z namenom, da se ne ustvarja nepotrebnih pritiskov in izrednih razmer, vse od izbruha »afere Fabjan«, dejansko opustil vodenje treningov in sem vodenje treningov prepustil trenerjem v klubu. Prav tako v tem času nisem bil na nobenem tekmovanju v vlogi trenerja. Nikakor pa ne vidim razloga, da ne bi bil gledalec na tribuni na judo tekmovanjih ali, da ne bi smel biti ob ali občasno tudi v objektih, ki so moja last in v katerih poteka vadba in to na tribuni ob tatamiju.

Že samo ta zadnja poteza obveščanja medijev s strani JZS, potrjuje mojo tezo, da gre za namerno sproženo »afero« s strani nekaj vodilnih v JZS.

Marjan Fabjan

