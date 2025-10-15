V torek se je v Oplotici sestal izvršni odbor Judo zveze Slovenije, od tam pa so naslovili nov poziv v celjski klub Sankaku, da naj se trener Marjan Fabjan do končanja postopkov proti njemu umakne z dela v telovadnici, je potrdil generalni sekretar zveze Aljaž Sedej.

Pri Judo zvezi Slovenije so izpostavili, da trenerja do konca preiskav in morebitnega sodnega postopka ne bodo uvrščali v reprezentančne selekcije. V skladu z mnenjem etične komisije Olimpijskega komiteja Slovenije pa so klub Sankaku zaprosili, naj trener začasno prekine delo s tekmovalci.

Kot je še dejal Sedej, si na zvezi želijo, da se postopki na policiji, v primeru nadaljevanja pa tudi na tožilstvu in sodišču, čim prej končajo, saj zadeva močno vpliva na judo v Sloveniji in vse vpletene.

