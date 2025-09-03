Afera Fabjan dobiva nove razsežnosti. Po prijavah več judoistk zaradi domnevnega nasilja je zdaj prvič spregovori tudi nekdanji judoist. V izpovedi za Dnevnik razkriva, kako je v celjskem klubu Sankaku že kot najstnik pod hudimi psihičnimi pritiski zašel v alkohol in droge.

"Judo sem sovražil. Vzdušje v klubu je bilo strupeno – temeljilo je na tekmovalnosti in občasnem fizičnem nasilju, najhujše pa je bilo stalno psihično maltretiranje," je novinarki Tini Jereb iz Dnevnika pripovedoval nekdanji član judo kluba Sankaku iz Celja.

Z judom se je spoznal zgodaj, pri sedmih letih, a je, kot pripoveduje, doživljal težke trenutke, potem ko je Marjan Fabjan prepričal mamo, da ima njen sin potencial: "Mama je to sprejela in me je vzgajala v skladu s tem prepričanjem. Bilo je kot v kakšni sekti. Na poti na trening sem v avtu pogosto jokal, a je Fabjan mamo prepričal, da bo to minilo."

Izolacija in izgubljeno otroštvo

Kot piše v članku v Dnevniku, je bil Fabjan zelo preračunljiv in se je osredotočal predvsem na ranljive posameznike. Sogovorec, ki ni želel biti imenovan, je izpostavil, da so njegovi skrbniki sokrivci za vse, kar se mu je dogajalo tam, saj so ga "prodali" v Fabjanov klub.

Zelo zgodaj, pri 12 letih, je začel trenirati pri članih in imel dvakrat dnevno težke treninge, počitek pa je imel, kot piše v članku, le ob nedeljah. V nadaljevanju poti je postal sparing partner ene od klubskih sobork, ki se je pripravljala na olimpijske igre.

Trener Marjan Fabjan, nekoč simbol uspeha slovenskega juda, je zdaj v središču afere zaradi domnevnega psihičnega in fizičnega nasilja. Foto: www.alesfevzer.com

In prav ona mu je predstavljala določeno varnost v klubu, saj je bila do njega razumevajoča. Ker so bili treningi zelo naporni in so ga ob tem čakale še vožnje do doma, so mu v klubu uredili sobo, veliko približno šest kvadratnih metrov. "Bil sem izoliran in verjetno sem bil takrat v očeh trenerja popoln 'študent'. Resnica je bila drugačna: v danih okoliščinah je namreč trpela tudi moja šola. Namesto da bi hodil k pouku, sem treniral in se regeneriral," je novinarki Jereb povedal sogovornik in dodal, da se je zaradi hude stiske pri 14 letih zatekel k alkoholu in marihuani.

Sramotenje pred vsemi. Nekoč naj bi mu grozil, da ga bodo vrgli v Savinjo.

Nato se je dotaknil dela Marjana Fabjana in izpostavil trenutke tišine pred trenerjem, ko so s sotekmovalci stali v vrsti in je po njegovem pričanju ta čas izkoriščal za njihovo javno sramotitev. Posameznik je moral stopiti korak naprej, trener pa se je drl nanj in ga sramotil pred drugimi, če so bili rezultati na tekmah slabi, pripoveduje nekdanji judoist.

Foto: Ana Kovač

A to ni bil edini način, pri katerem se je počutil ustrahovanega. Po pričevanju naj bi Fabjan uporabljal še druge manipulacijske in ustrahovalne metode. Nekoč naj bi mu celo zagrozil, da ga bodo v primeru njegove odsotnosti s treninga prišli poiskat njegovi kolegi in ga bodo vrgli v Savinjo: "Takrat sem to dojemal kot šalo, danes pa se sprašujem o teži teh groženj."

Vztrajal do maturantskega plesa

Zaradi finančne stiske družine je v judu vztrajal do 18. leta, saj mu je Fabjan za vsak opravljen trening ponudil denar. Ko je prišel na vrsto maturantski izlet, pa je naredil križ čez ta šport, čeprav naj bi mu trener zabičal, da se šolskega izleta ne sme udeležiti.

"Po prihodu domov se nisem nikoli več vrnil v klub. Preselil sem se v drug kraj, Fabjan pa me je še nekaj časa klicaril po telefonu in me prepričeval, da sem storil napako," je zaključil pogovor za Dnevnik.