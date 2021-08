Sedem slovenskih paraolimpijcev v Tokiu

Potem ko je v nedeljo v Tokiu ugasnil olimpijski ogenj in padel zastor nad olimpijskimi igrami, bodo imeli v japonski prestolnici le dobrih 14 dni športnega predaha. Festival športa v posebnih časih in z omejitvami bo 24. avgusta dobil še drug del, saj se bodo začele paraolimpijske igre. Na njih bo sodelovalo tudi sedem slovenskih športnikov.

Paraolimpijske igre, največje tekmovanje za športnike invalide, v zadnjih desetletjih že po tradiciji spremljajo olimpijske. Boji na istih prizoriščih povezujejo športnike invalide in neinvalide, letos pa si bodo vsi delili tudi posebnosti in omejitve, ki jih narekujejo čas pandemije in povečane previdnosti.

Slovensko ekipo tokrat sestavlja sedem športnikov v šestih panogah. Zaradi omejitev pri kvotah in strogih norm je številčno majhna, je pa nekakšna mešanica izkušenih večkratnih udeležencev teh tekmovanj ter novincev, ki doslej še niso izkusili paraolimpijskih tekmovanj.

Večina se je na igre uvrstila prek kvalifikacij ali z doseženimi normami, nekateri pa tudi s posebnimi vabili prirediteljev. Na igrah bodo nastopili strelca Franček Gorazd Tiršek in Franc Pinter, atlet Henrik Plank, kolesar Anej Doplihar, plavalec Tim Žnidaršič Svenšek, namiznoteniški igralec Luka Trtnik ter lokostrelec Dejan Fabčič.

Dejan Fabčič bo na paraolimpijskih igrah nastopil že v tretji športni panogi. Foto: STA

Prav slednji, ki bo na igrah nastopil že tretjič, a še v tretji športni panogi, bo na slovesnem odprtju nosil slovensko zastavo. Kot so poudarili na današnji predstavitvi, so takšno odločitev v slovenski reprezentanci sprejeli tudi kot zahvalo za prispevek zdravniške stroke v boju s koronavirusom, saj je Fabčič po poklicu zdravnik.

"To je ekipa izkušenih in tistih, ki nekako vstopajo. Prepričan sem, da bodo eni in drugi znali potegniti pozitivne lastnosti, mlajši se bodo naučili prevzeti odgovornost in dobili osredotočenost starejših, pridobili pa tudi izkušnje in videli, kakšni pritiski so na tako velikih tekmovanjih. Športnikom želim veliko uspeha, vemo, da je težko že priti na igre," pa je športnike pospremil predsednik krovne Zveze za šport invalidov - Paralimpijskega komiteja Damijan Lazar.

Slovensko delegacijo bo v Tokiu vodil Boro Štrumbelj. Zaveda se, da bodo igre posebne in nenavadne v številnih pogledih. "Gremo proti Tokiu s pozitivnimi mislimi in navdušeni nad dosežki olimpijcev. Upamo, da se bomo vsaj približali njihovim dosežkom. Pokazali smo, da znamo biti združeni, upamo na čim boljše dosežke. Te igre bodo res drugačne, olimpijske pa so pokazale, da se jih da organizirati varno. Organizacija bo potekala nemoteno, na športnikih je, da pokažejo, kaj znajo," je dejal vodja odprave na Japonskem.

Igre v Tokiu bodo potekale od 24. avgusta do 5. septembra.