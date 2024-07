Na paraolimpijskih igrah Henrik Plank

Vozovnice za Pariz so imeli že prej lokostrelca Živa Lavrinc, ki bo na igrah nastopila prvič, in Dejan Fabčič, ter izkušeni strelec Franček Gorazd Tiršek, ki ga v bogati karieri čakajo četrte igre, s prejšnjih ima že štiri medalje.

Danes so na zvezi potrdili, da je Slovenija dobila eno kvoto v paraatletiki, na podlagi rezultatov je pripadla metalcu diska Henriku Planku.

Plank se z atletiko ukvarja 22 let, sprva je metal kopje, suval kroglo in metal disk, danes tekmuje z diskom. Konec marca letos se je vrnil v atletske arene in v Italiji na mitingu svetovne serije z rezultatom 13,83 metra zasedel peto mesto, z izkupičkom je prišel do norme za svetovno prvenstvo. Doslej je tekmoval na treh paraolimpijskih igrah (Peking 2008, London 2012 in Tokio 2021). Na zadnjih igrah je v Tokiu v metu diska zasedel sedmo mesto.

Slovenija pa je ostala brez kvote v dvoranskem balinanju (boccia). Do 10. julija bo znano, ali bo imela predstavnika tudi v parakolesarstvu.

Na igrah v Parizu bo nastopila tudi ekipa, slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede si je nastop zagotovila prvič po letu 2012. V predtekmovanju bo igrala v skupini B, tekmice bodo Kanada, Brazilija in Ruanda. V skupini A bodo Francija, ZDA, Kitajska in Italija.

Za slovenske odbojkarice bo letošnji paraolimpijski nastop četrti po 2004 v Atenah, 2008 v Pekingu in 2012 v Londonu.