Ministrstvo za kulturo zagotovilo 50.000 evrov za TV prenose paraolimpijskih iger

"Zavedamo se, kako pomembno je vključevanje invalidov v družbo in zavedanje, da kljub različnosti predstavljajo enakopraven in pomemben del skupnosti. Z namensko pomočjo RTV Slovenija za prenos paraolimpijskih iger prispevamo svoj del, da podpremo izjemne parašportnike in parašportnice, ki bodo kmalu nastopili v Parizu. Slovenski parašportniki in parašportnice se olimpijskih iger udeležujejo že vse od leta 1972, na njih pa so doslej osvojili že 52 kolajn. Verjamem, da se bo bera letos še povečala, ob tem pa me veseli, da bomo njihove nastope in uspehe lahko spremljali in zanje srčno navijali tudi na nacionalni televiziji," je ob tem povedala ministrica Asta Vrečko.