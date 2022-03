Rusija in Belorusija na paraolimpijskih igrah brez državnih simbolov

Sankcije proti športnikom iz Rusije in Belorusije zaradi vojaške agresije na Ukrajino so ujele tudi paraolimpijce. Športniki iz teh dveh držav bodo sicer lahko nastopili na bližnjih paraolimpijskih igrah v Pekingu, a pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov, so danes sporočili iz Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC).

IPC se je odločil, da uvede sankcije proti obema državama, obenem pa športnikom ni želel preprečiti nastopa. "A zdaj od vseh pričakujem, da bodo športnike iz nevtralnih držav obravnavali enakovredno kot vse ostale, ne glede na to, kako težko bo to za koga. Za razliko od svojih vlad paraolimpijci in njihovi funkcionarji niso agresorji. Kot vsi ostali so tukaj zato, da se udeležijo športnega dogodka," je odločitev utemeljil predsednik IPC Andrew Parsons.

So pa na IPC dodali, da so kot sankcijo proti ruski agresiji prav tako potrdili, da Rusija in Belorusija do nadaljnjega ne bosta gostili paraolimpijskih športnih dogodkov.

V Pekingu so se 20. februarja končale zimske olimpijske igre, v petek pa se bodo začele paraolimpijske zimske olimpijske igre. Foto: Guliverimage

Spomnili so tudi, da na IPC ne morejo spregledati dejstva, da je Rusija kršila olimpijsko premirje. Ustrezno resolucijo je podpisalo 193 držav članic Združenih narodov in letos bi moralo premirje trajati od 4. februarja, torej tedna dni pred začetkom olimpijskih iger, pa do 21. marca, tedna dni po paraolimpijskih igrah v Pekingu.

Izrečene kazni so najostrejše, ki jih predvidevajo trenutni pravilniki IPC. Parsons pa je dodal, da se bodo po igrah sestali s svojimi članicami in preverili primernost sankcij. Posebej kar se tiče kršenja olimpijskega premirja, kar bi v bodoče morda lahko privedlo tudi do suspenza. S svojimi 206 članicami bo IPC razpravljal tudi o članstvu Rusije in Belorusije v organizaciji.

Pred dnevi so športniki iz Ukrajine, pa tudi iz številnih drugih držav, zahtevali izključitev Rusije in Belorusije s paraolimpijskih iger.