Na paralimpijskih igrah trije primeri okužb

Tik pred začetkom letošnjih paralimpijskih iger v Pekingu so prireditelji iger potrdili še tri okužbe z novim koronavirusom. Dve osebi sta bili pozitivni ob prihodu na Kitajsko, eno so odkrili pri drugih udeležencih, medtem ko znotraj paralimpijskega mehurčka ni bilo okužbe, poročajo agencije.

Paralimpijske igre se bodo začele v petek. Tudi na tem tekmovanju veljajo enako ostri ukrepi za zajezitev koronavirusa, kot je to veljalo med nedavnimi olimpijskimi igrami. Vsi udeležence bivajo v strogem mehurčku, ki omejuje gibanje, vsi pa morajo dnevno opravljati tudi testiranja.

V primeru okužbe udeležence iger čaka izolacija v posebnem hotelu.

Gre za preverjeno metodo. Na olimpijskih igrah v Pekingu so prireditelji skupaj opravili 1,8 milijona testiranj na novi koronavirus in odkrili 430 okužb. Očitno pa v teh dneh popušča tudi pandemija, saj so prireditelji pred paralimpijskimi igrami odkrili le majhno število okuženih oseb.

Slovenske barve bo na paralimpijskih igrah branil 21-letni alpski smučar Jernej Slivnik.