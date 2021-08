Navijači so olimpijce, ki so v zadnjih tednih poskrbeli za veliko veselja, pozdravili v torek na osrednjem sprejemu v Ljubljani. Zlati Benjamin Savšek pravi, da je Slovenija v športu narejena za velike stvari, kolesarski selektor Andrej Hauptman pa opozarja, da dve medalji ne pomenita, da bodo kolesarji na vsakem tekmovanju tako uspešni.

Slovenski športniki so se iz Tokia vrnili s tremi zlatimi odličji, za kar so poskrbeli kanuist Savšek, kolesar Primož Roglič in plezalka Janja Garnbret, srebrom judoistke Tine Trstenjak in bronom kolesarja Tadeja Pogačarja.

"Smo majhna država, ki pa je v športu narejena za velike stvari"

Zaradi posebnih okoliščin in pandemije so igre potekale za zaprtimi vrati, zato slovenski športniki še bolj cenijo sprejeme in druženje z navijači v domačem okolju. "To so lepi trenutki. Hvala vsem, ki so prišli in navijali. Na žalost na prizorišču ni bilo navijaškega vzdušja, se je pa čutila energija od doma. Ponosen sem, da sem del te zgodbe," je včeraj na Kongresnem trgu povedal Benjamin Savšek, ki je na svojih tretjih OI prišel do tako želene olimpijske medalje.

"S proge v Tokiu mi bodo ostali lepi spomini, saj sem osvojil to želeno medaljo. V živo nisem mogel spremljati nobenih drugih slovenskih nastopov, ker sem moral po svojem takoj odpotovati domov, sem pa jih spremljal doma preko zaslonov. Smo majhna država, ki je v športu narejena za velike stvari. Dosegamo res izvrstne rezultate," meni Savšek.

Garnbretova spomnila Jankovića na obljubo

Navijači so z mahanjem z zastavami in skandiranjem pričarali čudovito vzdušje na Kongresnem trgu, ki zdaj že tradicionalno gosti osrednje slovenske sprejeme športnikov.

"Brez navijačev ne gre. Veš, da stojijo za tabo in dihajo s tabo. Brez navijačev ni mogoče dosegati takih izidov," je prepričana prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret. Korošica je ob priložnosti tudi spomnila ljubljanskega župana Zorana Jankovića na obljubo, ki ji jo je dal pred časom. Če bo v Tokiu osvojila zlato, bo v Ljubljani zgradil plezalni center, je obljubil. "Jaz sem svoje naredila," mu je v smehu povedala včeraj.

"Šele takole se zaveš, kaj res pomenijo olimpijske igre"

"Vzdušje je res noro. Šele takole se zaveš, kaj res pomenijo olimpijske igre," je bila sprejema vesela atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek. V Tokiu je s časom novega slovenskega rekorda 9:14,84 zasedla šesto mesto v teku na 3000 metrov z zaprekami.

V Tokiu so pogrešali navijače. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Športniki si vedno želimo še več. Če bi mi nekdo pred začetkom iger rekel, da bom šesta, bi se mi zdelo super, ampak ko pa prideš do tega, si želiš še več. Tako pač je," pravi Maruša Mišmaš Zrimšek, ki že pogleduje proti naslednjim OI v Parizu čez tri leta, enako kot atlet Kristijan Čeh. "Vzdušje je super, res je lepo, da nas cela Slovenija tako podpira. Zadovoljen sem s petim mestom, to so vseeno šele moje prve olimpijske igre. Za metalca diska sem še zelo mlad," je na sprejemu povedal Ptujčan.

Hauptman: Ti rezultati prinesejo tudi neko odgovornost

Čisto prvo medaljo na igrah za Slovenijo je prikolesaril Pogačar. Kolesarjev zaradi natrpanega urnika dirk na sprejemu v Ljubljani ni bilo, je bil pa tam selektor Andrej Hauptman, ki je od Aten 2004 do letos držal najboljšo slovensko kolesarsko uvrstitev na OI, peto mesto.

"Ti rezultati prinesejo tudi neko odgovornost, saj potem vsi pričakujejo take rezultate. Po drugi strani imamo tako dobro generacijo kolesarjev, da je na vsako veliko tekmovanje treba iti s ciljem po najvišji stopnički," je prepričan Hauptman, ki opozarja: "Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo lahko prišli do takih rezultatov. Olimpijsko medaljo v kolesarstvu smo čakali od samega začetka, letos smo dobili kar dve, ampak to ne pomeni, da se bo to dogajalo redno. Imamo pa kolesarje za vse različice, od gorskih do sprinterskih etap, zato se ne bojimo nobene trase."

Kolesarji bodo imeli v državnem dresu novo priložnost za dokazovanje na septembrskem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Flandrija.