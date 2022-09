Ljubljana bo ob koncu poletja spet gostila plezalski spektakel

Triglav The Rock Ljubljana je z atraktivnimi plezalskimi izzivi za ljubitelje balvanskega plezanja, napetimi spopadi profesionalnih plezalcev in dobro družabno kuliso že klasika zaključka poletja v prestolnici. Šesta izdaja prinaša nadgradnjo odlično sprejetega plezanja po urbanih objektih,večerni spektakel pa se vrača k adrenalinskemu 'ročkanju' nad Ljubljanico iz leta 2020.

"Ker je postalo plezanje po balvanih in umetnih stenah, tudi ob številnih mednarodnih uspehih naših plezalk in plezalcev, v Sloveniji v zadnjih letih izjemno priljubljen rekreativni šport, smože predlani osrednjemu tekmovanju, plezalskim dvobojem na izpadanje, ki je namenjeno predvsem vrhunskim športnikom in najboljšim ljubiteljskim plezalcem, ki se v finale prebijejo preko kvalifikacij, dodali še en izziv-tekmovanje v uličnem plezanju.

Plezanje po stavbah in drugih objektih v mestu je takoj postalo pravi hit, zato ta del projekta vsako leto dodatno širimo in nadgrajujemo,"pravi Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki je dogodek Triglav The Rock Ljubljana zasnoval skupaj z enim naših najboljših plezalcev, Jernejem Kruderjem.

Spektakel Triglav the Rock Ljubljana je sicer gostoval že na več lokacijah v prestolnici, največkrat je bil izveden kot klasična plezalna tekma s štirimi balvanskimi izzivi, predlani pa je prvič postregel z adrenalinskim ročkanjem nad Ljubljanico.

"Lanski dogodek na Pogačarjevem trgu je bil tudi poklon plezalske in širše javnosti Janji Garnbret in njeni olimpijski kolajni, letos pa se Triglav the Rock Ljubljana vrača nad reko in bodo kolegi po dveh letih končno dobili priložnost, da naju z Vito vržejo s prestola,"se ob tem pošali ambasador dogodka, zmagovalec SP v balvanskem plezanju, ki navdušuje z dih jemajočimi podvigi v naravnih stenah, ter 'poredni deček' slovenskega plezanja, Jernej Kruder. Spomnimo: v premiernem mokrem izzivu je Vita Lukan za las premagala kolegico in olimpijko Mio Krampl, Jernej pa je slavil potem, ko je na enem od oprimkov spodrsnilo reprezentantu Anžetu Peharcu.

Ročkanje nad Ljubljanico spominja na Jernejeve adrenalinske posnetke plezanja po previsih na Majorki: "V tem izzivu so združene številne prvine: od plezanja nad vodo, do balvanskega, težavnostnega in hitrostnega plezanja, pleza se le z rokami, ena na ena na izpadanje ... tako da je zelo atraktivno tudi za gledalce, sploh ker se napake kaznujejo s padcem v vodo."

Če k temu dodamo še produkcijo v stilu Odbojke na Ljubljanici, trampolinskega šova Odbito na Ljubljanici in minulih plezalskih šovov, je jasno, da letošnjega Triglav The Rocka res ne smete zamuditi! Dogodek bosta povezovala Matej Hrastar in Uroš Bitenc.

Spored dogodka

URBANO PLEZANJE-REKREATIVNO TEKMOVANJE

10. september 2022/ 9.00–18.00 / Objekti po Ljubljani

Na več točkah v Ljubljani bodo postavljeni izzivi za plezalce. Plezalo se bo po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah ... Vsak izziv bo ovrednoten in tako bodo plezalci nabirali točke. Izzivi bodo na voljo med 9. in 18. uro in v tem času mora tekmovalec preplezati čim več le-teh. Število mest je omejeno, prijavite se lahko na https://www.therockljubljana.com/, na dan dogodka pa na info točki na Novem trgu.

PLEZANJE NAD LJUBLJANICO–FINALE

10. september 2022/ 20.00-22.00 / Ljubljanica pri Novem trgu

Tekmovanje vrhunskih plezalcev iz Slovenije in tujine, povabljeni tekmovalci imajo zagotovljeno mesto v finalu, za prosta mesta pa se izzivalci borijo v predtekmovanju. Na steni istočasno tekmujeta dva tekmovalca in zmaga tisti, ki prvi pripleza do zadnjega oprimka. Pleza se le z rokami. Tekmovanje poteka po piramidnem sistemu na izpadanje, zmagovalec iz para nadaljuje v naslednji krog, do končnega zmagovalca. Ker je stena postavljena nad vodo, se vsaka napaka kaznuje s padcem v Ljubljanico.

Večerni spektakel nad Ljubljanico bo z dih jemajočimi cirkuško-akrobatskimi nastopi na svili in kocki pospetrila zračnaplesalka Tamia Šeme.

