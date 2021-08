V soboto finale plezalnega spektakla Triglav The Rock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana bo v petek in soboto peto leto po vrsti gostila tekmovanje športnih plezalcev v balvanskem plezanju z imenom Triglav The Rock. Finalni obračuni, ki bodo v soboto, bodo letos potekali na Pogačarjevem trgu, med tekmovalci bodo tudi številni slovenski reprezentanti vključno z olimpijko Mio Krampl.

Prva tri leta je bil plezalni šov na Kongresnem trgu, lani pa se je sklepni del dogajanja preselil nad Ljubljanico, letos pa bosta sobotni polfinale in finale na mobilni steni na Pogačarjevem trgu.

Tekmovanje se s predtekmovanjem sicer začenja že v petek, ko bodo med 15. in 20. uro v plezalnem centru Bolder scena potekale kvalifikacije. Najboljših pet rekreativnih plezalcev in plezalk iz kvalifikacij si bo zagotovilo nastop v sobotnem polfinalu, kjer bo na na Pogačarjevem trgu plezalo 20 plezalcev in 20 plezalk.

V moški konkurenci je lani zmagal slovenski reprezentant Jernej Kruder, ambasador dogodka, ki bo nastopil tudi letos. Poleg njega bodo v konkurenci tudi Domen Škofic, Anže Peharc, Žan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik ter Matic Kotar, med sedmimi tekmovalci iz tujine pa bodo tudi trije olimpijci, in sicer Francoz Mickael Mawem, ki je bil peti v Tokiu, Italijan Michael Piccolruaz in Nemec Jan Hojer.

Mia Krampl Foto: Anže Malovrh/STA

V ženski konkurenci tudi olimpijka Mia Krampl

V ženski konkurenci so na polfinalni startni listi že olimpijka Mia Krampl, lanska zmagovalka Vita Lukan, ki je v Buenos Airesu 2018 postala mladinska olimpijska prvakinja v športnem plezanju, Julija Kruder, Katja Debevec, Lucija Tarkuš, Lučka Rakovec in Tjaša Slemenšek, v konkurenci pa bosta tudi Američanki Sienna Kopf in Cloe Coscoy.

Polfinale bo potekal med med 13.00 in 15.30, veliki finale najboljših šestih plezalcev in plezalk pa bo med 20. in 22. uro.

Poleg tega bodo v soboto prireditelji izpeljali tudi ulično plezanje po različnih lokacijah po središču prestolnice. Plezalo se bo po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah ... "Za napovedni film sem premagal nekaj Plečnikovih stvaritev in lahko rečem, da je bilo drugače kot plezanje v skali ali na umetni steni, je pa to še vedno pravi športni izziv in super popestritev običajnih treningov v naravnih in umetnih stenah," o urbanem plezanju pravi Kruder, ki upa, da se bo v tem preizkusilo čim več ljubiteljev plezanja.