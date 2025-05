Športni plezalci delno zadovoljni z začetkom sezone

Za športnimi plezalci je uvodni del tekmovanj najvišje ravni v svetovnem pokalu. Slovenci so v sezono krenili s smelimi načrti. Skrita želja so bile stopničke, a so se morali zadovoljiti s tremi uvrstitvami v finale. V ekipi je bila opazna odsotnost serijske zmagovalke Janje Garnbret, ki se je odločila za poznejši začetek poolimpijske sezone.

Športni plezalci so se v okviru uvodne azijske turneje po Kitajski konec preteklega tedna ustavili še na Baliju, kjer je potekalo premierno tekmovanje v težavnosti in hitrosti.

Mia Krampl in Rosa Rekar sta bili edini Slovenki v finalu težavnosti, Krampl je osvojila sedmo, Rekar pa zadnje mesto med osmerico finalistk. Sara Čopar je tekmo končala v polfinalu na 15. mestu. V polfinale se je uvrstila tudi Vita Lukan, ki je dosegla končno 23. mesto.

V moški konkurenci sta slovenska predstavnika ostala pred vrati polfinala. Luka Potočar, ki je navdušil v Wujiangu s šestim mestom, je na Baliju osvojil 28. mesto, Lovro Črep pa je slovenske nastope v Indoneziji sklenil na 43. mestu. Potočar je nastopil s poškodovanim prstom, poškodbo, ki jo je staknil na tekmi na Kitajskem.

"V samem finalu pa verjamem, da bi lahko dekleti bolje odplezali. Mogoče sta premalo samozavestno in prestrašeno vstopili v smer, ki ni bila težka." Foto: Grega Valančič

Švab bi si želel težjih smeri

"Pred samo tekmo smo si pri dekletih želeli dve v finalu, to je bil cilj, to smo dosegli in smo s tem zadovoljni. V samem finalu pa verjamem, da bi lahko dekleti bolje odplezali. Mogoče sta premalo samozavestno in prestrašeno vstopili v smer, ki ni bila težka, bilo je nekaj sitnih gibov, ki pa niso bili težki," je dejal reprezentančni trener Domen Švab.

Slovenski trener bi si želel težjih smeri. "Letos postavljavcem še ni zares uspelo res dobro postaviti ženskih smeri. Upam, da bodo v nadaljevanju sezone tudi dekleta dobila prave smeri, v katerih se bo videlo, katera se zna boriti in katera je lahko boljša."

Krampl: Ni bilo tistega maksimuma, ki ga iščem pri sebi

Štiriindvajsetletna Krampl je prvi finale v sezoni označila kot dobro spodbudo za naprej. "V finalu se mi zdi, da sem plezala sproščeno, tekoče do zadnjih dveh gibov, kjer se mi je malo zataknilo in sem bila premalo odločna. Nisem imela te rezerve, da bi lahko naredila še vsaj en gib. Plezanje je bilo solidno, ni pa bilo tistega maksimuma, ki ga iščem pri sebi, in zato ne morem reči, da sem čisto zadovoljna."

Triu se ni izšlo po željah

Devetnajstletna Rekar je bila razočarana po nastopu v finalni smeri: "Pričakovala sem več in vem, da sem sposobna več, vendar mi tega v finalu ni uspelo pokazati. Mogoče mi še malo manjka izkušenj, ampak jih pridobivam z vsako tekmo."

"Mogoče mi še malo manjka izkušenj, ampak jih pridobivam z vsako tekmo," pravi Rosa Rekar. Foto: Ana Kovač

Tudi 20-letna Sara Čopar je pričakovala več: "V polfinalu sem se počutila še slabše kot med kvalifikacijami, ne vem, ali zaradi vročine ali dolgega potovanja po Aziji, ampak ni se izšlo, kot sem si želela, škoda."

Štiriindvajsetletna Lukan ni skrivala razočaranja po tekmi: "Ko pogledam za nazaj, ne vem, ali lahko potegnem kaj pozitivnega iz te tekme. Kar ponesrečeni konec tedna zame. Moram prespati in analizirati vse skupaj in videti, kako nadaljevati, ker očitno nekaj ne 'štima'."

Potočar: Zdaj je najbolj pomembno, da pozdravim prst, da bom lahko plezal brez bolečin

Triindvajsetletni Potočar je bil tokrat daleč od želene forme: "Imel sem težave s prstom, ampak mislim, da to niti ni bil velik problem, nisem čutil večjih bolečin. Mogoče mi je manjkalo nekaj treninga, v steni nisem bil tak kot na Kitajskem. Zdaj je najbolj pomembno, da pozdravim prst, da bom lahko plezal brez bolečin."

Triindvajsetletni Luka Potočar je imel težave s prstom. Foto: Ana Kovač

Športne plezalce po Aziji čaka balvanska turneja štirih tekem, najprej v Braziliji, kjer bo Curitiba od 16. do 18. maja prvič gostila svetovni pokal v balvanih. Nato sledijo še tekme v Salt Lake Cityju, Pragi in Bernu. Na uvodni balvanski tekmi v Keqiau so nastopili štirje Slovenci, Jennifer Buckley z 10., Katja Debevec z 11., Anže Peharc s 16. in Sara Čopar z 22. mestom.

Težavnost bo znova na sporedu čez 52 dni, ko bo svetovni pokal v Innsbrucku, kjer bo nastopila tudi dvakratna olimpijska šampionka Janja Garnbret.