Izjemen uspeh mlade slovenske plezalke

Slovenka je tako kot zmagovalka zmogla dva balvana splezati do vrha, kot edina pa je drugega. Buckley je nastopila tudi v težavnosti, kjer je bila pred dnevi šesta.

Introducing the first Boulder medallists of the 2023 Youth Worlds - the U18 men and women 👏



Women's

🥇Murakoshi Kaho🇯🇵

🥈Jennifer Eucharia Buckley🇸🇮

🥉Lily Abriat🇫🇷



Men's

🥇Kayotani Ritsu🇯🇵

🥈Kato Raito 🇯🇵

🥉Thomas Lemagner🇫🇷 #IFSC #YouthWorlds #SeoulYW23 pic.twitter.com/fdFLuCoDSI