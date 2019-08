Slovenska veselica: Garnbretova svetovna prvakinja, Kramplova podprvakinja

Da bi to utegnil biti slovenski dan, je napovedal že polfinale, v katerem so kar tri Slovenke končale med prvimi štirimi. S prvega mesta se je v finale podala Janja Garnbret, z drugega Vita Lukan, s četrtega pa Mia Krampl.

Kot prva je tako nastopila Kramplova, pred nastopom katere je bila z višino 38+ v vodstvu Korejka Chaehyun Seo. A 18-letna plezalka z Golnika je zmogla do 39+, kar je pred nastopom zadnje trojice že pomenilo, da bo vsaj ena Slovenka na zmagovalnem odru.

Ko je Japonka Ai Mori zaostala za Kramplovo, so imele slovenske plezalke priložnost, da poberejo vse tri kolajne. A Viti Lukan se ni povsem izšlo, preplezala je do višine 30+, kar je na koncu zadostovalo za sedmo mesto.

Mia Krampl je z naslovom svetovne podprvakinje prišla do največjega uspeha kariere. Kramplova je bila do zdaj najvišje na tretjem mestu v svetovnem pokalu. Foto: Manca Ogrin Na vrsti je bila le še Garnbretova, ki je potrdila svojo prevlado. Preplezala je do 43+ in osvojila še drugo zlato odličje na tem svetovnem prvenstvu (v torek je postala svetovna prvakinja v balvanskem plezanju), skupno ima že pet naslovov svetovne prvakinje.

Slovenkama se je na odru za zmagovalce pridružila Japonka Mori.

"Fantastično prvenstvo"

"Nerealno. Bila sem malo nervozna pred začetkom, saj nisem vedela, kaj pričakovati. To ste lahko videli med mojim plezanjem. To prvenstvo je res fantastično. Seveda je nekaj utrujenosti, saj tekmujemo že štiri dni zapored. Želim le uživati in plezati, kar se da najbolje," je v prvi izjavi po novem naslovu svetovne prvakinje povedala Garnbretova.

Slovenci pri 17 kolajnah Prvič ima Slovenija v težavnosti zlato in srebro na svetovnih prvenstvih. Garnbretova pa navdušuje s svojo vsestranskostjo. V balvanskem plezanju že vse od lanskega aprila še ni bila slabša kot prva. Letos je tudi prvič osvojila balvanski seštevek svetovnega pokala. V težavnosti pa blesti že vse, od kar je nastopila med članicami, od 10. julija 2015. V zadnjih treh sezonah je osvojila seštevek svetovnega pokala v tej disciplini. Je pa tudi trikratna zmagovalka svetovnega pokala v kombinaciji, torej seštevku disciplin. Po današnjem finalu težavnosti ima Slovenija po zaslugi Garnbretove in Kramplove na števcu odličij na svetovnih prvenstvih v športnem plezanju že 17 kolajn, tri na tem prvenstvu. STA

Na vrsti še kombinacija in hitrost

Tekmovalce in tekmovalke zdaj čakata še dve preizkušnji, kolajne bodo namreč delili še v hitrosti in kombinaciji.

