"Ne bom lagal, zagotovo si želim na zmagovalni oder" #intervju

Za Domna Škofica bo svetovno prvenstvo na Japonskem kljub relativni mladosti (25 let) že šesto. Dvakrat je bil v svoji paradni disciplini težavnost povsem blizu zmagovalnega odra, lani pa je po vodstvu v polfinalu na koncu pristal na petem mestu, kar je bilo manj od njegovih pričakovanj. "Premalo sem tvegal," je priznal pred letom dni na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Kako bo letos?

V današnjih kvalifikacijah težavnosti na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem je plezalec Domen Škofic zasedel 15. mesto, kar je zadostovalo za napredovanje med 26 najboljših.

Polfinale bo na sporedu jutri ob 4. uri, finale za moške pa se bo začel ob 13. uri. Dekleta vključno s Škofičevo srčno izbranko Janjo Garnbret, ki je v sredo že osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanih, vodi pa tudi po kvalifikacijah v težavnosti, se bodo v finalno steno podala uro prej.

S Škoficem, zmagovalcem skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti leta 2016, smo se pogovarjali tik pred odhodom na Japonsko.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Preštevate svetovna prvenstva?

To bo moje šesto svetovno prvenstvo, prvega sem se udeležil leta 2011.

Na svetovnem prvenstvu ste se vedno gibali v bližini zmagovalnega odra, a nikoli vam še ni uspelo stopiti nanj. Dvakrat ste bili četrti, lani v Innsbrucku peti. Se oddaljujete ali približujete?

Še bližje sem bil leta 2014, ko bi moral zasesti 3. mesto, vendar smo prepozno vložili pritožbo. Sodniki so Japoncu zapisali večjo višino, čeprav je napravil pol giba oziroma gib manj kot jaz. Kar nesrečen dogodek …

Leta 2016 so bila zaradi odlične sezone moja pričakovanja previsoka, pa se mi ni izšlo. Vsako leto, ko sem bil predobro pripravljen, se na koncu ni izšlo.

Lani sem v Innsbruck na prvenstvo odpotoval nekoliko nervozen, letos sem se na prvenstvo podal sproščeno, vem, da se lahko zgodi karkoli. Če bo smer v mojem stilu, to pomeni, da bo bolj konstantna, kjer se lahko pokaže fizična pripravljenost, je vse mogoče.

Velikokrat že na ogledu smeri vem, kako bo, enostavno začutim, da je to moja smer. Kadar sem zmagal, sem to vedel že prej, na ogledu. Se pa pripravljam tudi na obraten položaj, ko smer ni tista, ki bi si jo želel. Izbire tako ali tako nimam.

Foto: Sportida

Greste tokrat po zmago?

Ne bom lagal, zagotovo si želim na zmagovalni oder. Vem pa, da je predpogoj, da pri plezanju uživam.

Kako vredna bi bila medalja s svetovnega prvenstva v vaši zbirki, ki je že brez nje bogata?

Zelo. Hkrati pa vem, da če ne bom užival, ne bom ničesar dosegel. V plezanju sem postal dober samo zato, ker sem pri tem užival. Če tega ne bom zmogel, medalje ne bo.

O pripravah na letošnjo sezono: "Priprave se vsako leto nekoliko spreminjajo, glavnina, kakšnih 80 odstotkov, pa ostaja približno enaka. Vedno bolj se je treba prilagajati novemu slogu plezanja, ki vključuje vedno več tveganja.



Ni dovolj, da si samo vrhunsko pripravljen, na tekmah moraš pričakovati vse mogoče situacije. Biti moraš univerzalen plezalec, to se je pokazalo tudi v letošnji sezoni, kjer je bilo toliko različnih finalistov in dobitnikov kolajn, kot še nikoli prej. Mislim, da sem bil edini, ki sem se na dveh od treh tekem v težavnosti v tej sezoni uvrstil v finale."



Škofic je bil letos 4. v Villarsu, 20. v Chamonixu in 7. v Brianconu.

Kdaj ste nazadnje plezali na prostem, zgolj za užitek?

No, tudi to je težava. Po letošnji sezoni si bom vzel tekmovalni premor. Želim si nazaj v skalo, ker sem se v zadnjem obdobju čisto preveč posvetil samo tekmam. Tam pa je logično, da želim doseči čim boljši rezultat in plezanje nekoliko izgubi svoj čar.

V plezanje sem se zaljubil zato, ker sem začel na prostem. Šele potem sem začel tekmovati in ker nisem ničesar pričakoval, sem bil uspešen. Temelje dobre pripravljenosti pa sem tako ali tako postavil že v steni. Mislim, da je dobro potegniti mejo … V tem obdobju pa je zaradi množice tekem to težko.

Foto: Sportida

Ste si že ogledali, kaj vse bi želeli preplezati? Merite na smeri v Sloveniji?

V Sloveniji sem že preplezal večino smeri, ki sem jih imel v načrtu, merim bolj na Španijo, morda Norveško … Čaka me še ogromno stvari in zdi se mi škoda, da bi večino svojega časa preživljal na tekmah.

Želim si zmagovati in če nisem nenehno na zmagovalnem odru, to ubija čar, ki ga vidim v plezanju. No, pa saj sem tudi v sezonah, ko sem zmagoval, pogrešal plezanje v skali, to povsem pristno plezanje …(Škofic je s 15 leti preplezal smer težavnosti 9a, op. a.).

Omenili ste, da si boste prihodnje leto vzeli tekmovalni premor, kaj pa olimpijske igre? Niso te vaš cilj?

So, seveda, a tudi če bi se mi uspelo uvrstiti na olimpijske igre, bom prej morda nastopil zgolj na dveh tekmah, nič kaj več, po tem pa ne bom vztrajal do konca sezone.

Prihodnje leto na sporedu di svetovnega prvenstva, tako da ta cilj odpade, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa zmago in tretje mesto že imam. No, morda bi poskusil uloviti še drugo mesto, čeprav priznam, da bi še raje zmagal.

Zemljišče v Vrbnjah pri Radovljici, kjer bosta Škofic in njegova izbranka Janja Garnbret začela graditi svoj plezalni center. Foto: Ana Kovač

Kako napreduje gradnja plezalnega centra v domačih Vrbnjah pri Radovljici, ki sta mu z Janjo nadela ime Plezalni ranč?

Gradnjo začnemo septembra, na uradno odprtje pa bo treba še malo počakati. Z birokracijo je še precej dela in ne bi upal napovedati kakšnih datumov. Želiva, da bo takrat, ko ga bodo odprli, urejen do potankosti, da bova res lahko ponosna nanj.

V polfinale težavnosti se je prebilo sedem Slovencev. Poleg Janje Garnbret, ki je bila najboljša v kvalifikacijah, in Škofica so v polfinale napredovali še Mia Krampl, Tjaša Kalan, Lučka Rakovec, Vita Lukan in Martin Bergant.

