Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je na najboljši možni način začela tretjo tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Triindvajsetletnica je z dvema osvojenima vrhovoma vpisala najboljši dosežek današnjih kvalifikacij. Olimpijska šampionka je sezono v težavnosti odprla zelo prepričljivo z zmagama v Innsbrucku in Villarsu. V današnjih kvalifikacijah Chamonixa je bilo uspešnih sedem Slovencev. Poleg Janje Garnbret še Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Domen Škofic, Luka Potočar in Milan Preskar.

Kar tri Slovenke so v ženskih kvalifikacijah končale v prvi deseterici. Mia Krampl je kvalifikacije končala na šestem mestu, potem ko je v prvi smeri osvojila vrh, v drugi pa je padla na višini 37+. Tudi Vita Lukan je navdušila z osmim dosežkom, osvojenim vrhom v prvi smeri in višino 33+ v drugi.

Lučka Rakovec je v prvi smeri osvojila vrh, v drugi pa je padla na višini 18, kar je zadostovalo za 21. dosežek kvalifikacij. Tjaša Slemenšek, z višinama dvakrat 30+ je bila 32, in Lana Skušek (33+, 18) pa 43., sta ostali brez polfinala.

Polfinale in finale bosta na prizorišču pod masivom Mont Blanca na sporedu v nedeljo.

Mia Krampl je bila šesta. Foto: Guliverimage

Olimpijska šampionka in šestkratna svetovna prvakinja Garnbretova si je najboljši izid kvalifikacij razdelila s še štirimi tekmovalkami, obe kvalifikacijski smeri so osvojile tudi Američanki Natalia Grossman in Brooke Raboutou, Chaehyun Seo iz Južne Koreje in Bolgarka Aleksandra Totkova.

Škofic osvojil oba vrhova, v polfinalu še Potočar in Preskar

Pri moških so kvalifikacije zaznamovale precej lahke smeri. Kar 11 tekmovalcev je osvojilo vrhova obeh smeri. Med njimi tudi tokrat najboljši Slovenec Domen Škofic. V moškem polfinalu bosta nastopila še Luka Potočar in Milan Preskar.

Domen Škofic je osvojil oba vrhova. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potočar je z osvojenim vrhom prve smeri in višino 41+ v drugi v kvalifikacijah vpisal 12. dosežek.

Preskar je bil 20. (34+, 41+), Martin Bergant pa je na 57. mestu (30+, 33+) ostal brez polfinala.