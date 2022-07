Fantastična Janja Garnbret znova razred zase!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je niz zmag nadaljevala tudi v Švici. Olimpijska in šestkratna svetovna prvakinja je po Innsbrucku zmagala tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v težavnosti. V Villarsu je kot edina v polfinalu in finalu osvojila vrhova v odločilnih smereh.

Najboljša slovenska športna plezalka je v petkovih kvalifikacijah osvojila en vrh smeri od dveh, zato pa se je oddolžila danes, ko je kot edina osvojila vrhova smeri v polfinalu in finalu, tako v ženski kot v moški konkurenci.

Janja Garnbret se je po dvomesečnem premoru konec junija zmagovito vrnila v karavano. Težavnostno sezono je odprla šampionsko, s prepričljivo zmago v Innsbrucku prejšnjo nedeljo, v Villarsu pa je v manj kot tednu dni vpisala še tretjo zmago v sezoni, drugo v težavnosti po vrsti. Desetega aprila je v Meiringenu v Švici sezono svetovnega pokala odprla z zmago v balvanih, nato pa si je vzela tekmovalno pavzo.

Prejšnji teden je bila najboljša na Tirolskem, tokrat se je znašla na vrhu v Švici. Foto: Guliverimage

Tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je v Villarsu vpisala svojo še 51. uvrstitev na oder za zmagovalke. Pri svojih 23 letih je zbrala 34 zmag v svetovnem pokalu v športnem plezanju, s čimer je izboljšala svoj prejšnji mejnik. Toliko zmag ni osvojil še nihče v svetovnem pokalu v športnem plezanju.

To je bila njena 20. zmaga v težavnosti, 14 zmag ima še v disciplini balvani.

V polfinalu znova "stara Janja"

V petkovih kvalifikacijah Villarsa je bila nepričakovano četrta, potem ko je prvo smer splezala do vrha, v drugi pa ne. V sobotnem polfinalu pa je bila znova "stara Janja".

V polfinalu je najvišje možno postavila letvico, kateri tekmice niso mogle dohajati. V finalu je šla zadnja v smer. Za zmago bi morala premagati višino 37+, ki jo je postavila Američanka Brooke Raboutou. To je ekspresno dosegla ter nadaljevala vse do vrha, čeprav je bila zmaga že varno v njenih rokah.

Tudi na tretjem mestu je bila Američanka Natalia Grossman z višino 35+. V moškem finalu pred tem je zmagal Taisei Homma iz Japonske (36+), na drugem in tretjem mestu sta bila Američana Jesse Grupper (34+) in Colin Duffy (34).

Od osmih slovenskih finalistov si je le Korošica zagotovila nastop v finalu najboljše osmerice.

Potočar, Škofic in Kramplova za las brez finala

Ni manjkalo dosti, pa bi se Domen Škofic uvrstil v finale. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovencem v boju za finale tokrat ni pomagala Fortuna. Svetovni podprvak Luka Potočar, ki je v Innsbrucku osvojil četrto mesto, je tokrat ostal pod mejo finala na 11. mestu. Z Domnom Škoficem, drugim slovenskim polfinalistom med moškimi, sta padla na višini 29+. Škofic je vpisal končno 12. mesto. Od finala ju je ločil le en gib.

Štiri tekmovalke so v polfinalu padle na višini 29+, na kateri sta se delili zadnji finalni vstopnici. O finalu je nato odločal dosežek kvalifikacij. Grossmanova in Francozinja Manon Hilly sta nastopili v finalu, Slovenka Mia Krampl in Japonka Mei Kotake sta ob isti višini na devetem oziroma desetem mestu ostali brez finala.

Sara Čopar je tekmovanje v Švici končala na 12. mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Brez finala so ostale tudi Sara Čopar (27+), ki je bila 12., sedma v Innsbrucku Vita Lukan (21+) na koncu 17., Lučka Rakovec (19) na 18. in Tjaša Slemenšek (6) na 25. mestu.

Trije Slovenci so tekmovanje končali v kvalifikacijah, Martin Bergant na 29., Lana Skušek na 37. in Milan Preskar na 41. mestu.

Karavana ostaja v Alpah. V Franciji bosta pred avgustovskim evropskim prvenstvom v Münchnu na sporedu še težavnostni preizkušnji v Chamonixu in Brianconu z Janjo Garnbret na startu obeh. Slovenski selektor Gorazd Hren pa bo v tem času od 7. do 17. julija vodil del slovenske ekipe na svetovne igre v Birminghamu v Alabami v ZDA.