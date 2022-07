Janja Garnbret poskrbela za najboljši dosežek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijska prvakinja Janja Garnbret je poskrbela za najboljši dosežek današnjega polfinala druge tekme svetovnega pokala v težavnosti v Villarsu v Švici. Slovenska športna plezalka je v petkovih kvalifikacijah osvojila en vrh smeri od dveh, zato pa se je oddolžila v današnjem polfinalu in kot edina osvojila vrh smeri.

Janja Garnbret, ki je težavnostno sezono odprla šampionsko, s prepričljivo zmago v Innsbrucku, je v polfinalu Villarsa znova pokazala, da je v boju za zmago ne gre odpisati. V kvalifikacijah je bila četrta.

Garnbretova bo edina slovenska finalistka v Villarsu. Od osmih slovenskih finalistov si je le 23-letna tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu zagotovila nastop v finalu najboljše osmerice, ki se bo začel ob 20. uri.

Potočarja in Škofica od finala ločil le en gib

Luka Potočar je bil izvrsten v kvalifikacijah. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovencem v boju za finale tokrat ni pomagala Fortuna. Svetovni podprvak Luka Potočar, ki je v Innsbrucku osvojil četrto mesto, je tokrat ostal pod mejo finala na 11. mestu. Z Domnom Škoficem, drugim slovenskim polfinalistom med moškimi, sta padla na višini 29+.

Od finala ju je ločil le en gib. Francoz Mejdi Schalck je kot osmi napredoval z višino 30+. Najboljši v moškem polfinalu Američan Jesse Grupper je vpisal višino 36.

Korošica postavila najvišjo letvico

Mika Krampl je za las ostala brez finala. Foto: Anže Malovrh/STA V ženski konkurenci je Garnbretova najvišje možno postavila letvico, kateri tekmice niso mogle dohajati. Chaehyun Seo iz Južne Koreje je bila druga z višino 35+, zmagovalka kvalifikacij Američanka Brooke Raboutou je kot tretja pristala pri višini 35.

Štiri tekmovalke so v polfinalu padle na višini 29+, na kateri sta se delili zadnji finalni vstopnici. O finalu je odločal dosežek kvalifikacij. Američanka Natalia Grossman in Francozinja Manon Hilly bosta nastopili v finalu, Slovenka Mia Krampl in Japonka Mei Kotake sta ob isti višini na devetem oziroma desetem mestu ostali brez finala.

Brez finala so ostale tudi Sara Čopar (27+), ki je bila 12., s sedmim mestom finalistka Innsbrucka Vita Lukan (21+) na 17., Lučka Rakovec (19) na 18. in Tjaša Slemenšek (6) na 25. mestu.

Trije Slovenci so tekmovanje končali v kvalifikacijah, Martin Bergant na 29., Lana Skušek na 37. in Milan Preskar na 41. mestu.