Janja Garnbret in druščina namesto na Kitajsko na Škotsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edinburgh bo septembra gostil svetovni pokal v disciplinah hitrost in težavnost.

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) se je skupaj z britanskima organizacijama za planinstvo in športno plezanje danes dogovorila, da bo Edinburgh na Škotskem od 9. do 11. septembra gostil svetovni pokal v športnem plezanju v disciplinah hitrost in težavnost.

Edinburgh bo nadomestna lokacija za prvotno načrtovano tekmovanje svetovnega pokala v Wujiangu na Kitajskem, ki so ga v začetku leta odpovedali zaradi grožnje pandemije covida-19.

Predsednik mednarodne federacije za športnoplezalni šport Marco Scolaris je dejal: "Vedno je izziv najti nadomestne gostitelje za dogodke, ki so bili v kratkem odpovedani, vendar iz preteklih izkušenj vemo, da bo Edinburgh kos izzivu, da bo organiziral dogodek, ki bo uspešen. Velika hvala gre oblastem na Škotskem in našim kolegom iz britanskih organizacij za planinstvo in športno plezanje."

Edinburgh prvič po letu 2017

Škotska prestolnica je nazadnje gostila dogodek IFSC leta 2019, ko so pripravili evropsko prvenstvo v težavnosti in hitrosti, svetovni pokal pa je bil v Edinburghu zadnjič leta 2017.

"To, da je športno plezanje postalo del olimpijske družine športov v Tokiu, se je lahko naš neverjetni šport uspešno predstavil množici novega občinstva in zdaj imamo odlično priložnost, da izkoristimo ta navdih s svetovnim pokalom, ki ga gostimo na domačih tleh, pred olimpijskimi igrami v Parizu 2024," je dejala Lorraine Brown, predstavnica britanske organizacije za športno plezanje.

"Ne samo, da nam to ponuja priložnost, da usmerimo pozornost na enega najbolj razburljivih in adrenalinskih športov na svetu, ampak bo to tudi dragocena izkušnja za naše športnike - tekmovanje z najboljšimi na svetu na mednarodnem prizorišču," je še dodala.

Septembra tudi v Kopru

Svetovni pokal v športnem plezanju se bo sicer letos prvič ustavil v Kopru; tekma v disciplini težavnost bo na Obali 2. in 3. septembra. Šlo bo za prvo preizkušnjo svetovnega pokala po avgustovskem evropskem prvenstvu v Münchnu.