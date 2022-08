Nov uspeh za slovenski šport: Potočar do naslova evropskega podprvaka!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Potočar je priplezal do naslova evropskega podprvaka v težavnosti.

Luka Potočar je priplezal do naslova evropskega podprvaka v težavnosti. Foto: Reuters

Potem ko je Janja Garnbret na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti in balvanih, je slovenski uspeh dopolnil 20-letni Jeseničan Luka Potočar, ki je na prvenstvu stare celine osvojil drugo mesto v težavnosti. Naslova evropskega prvaka se je razveselil legendarni Čeh Adam Ondra, včeraj tretji na balvanih. Domen Škofic, drugi slovenski predstavnik v finalu, je priplezal do sedmega mesta.

20-letni plezalec Luka Potočar, aktualni svetovni podprvak v težavnosti, se je v finale podal s tretjega mesta polfinala. Plezal je mirno in suvereno, priplezal do višine 37+, ter s prvega mesta izpodrinil do takrat vodilnega, olimpijskega prvaka Španca Alberta Ginesa Lopeza.

Foto: Reuters

Pozneje je Potočarja z enako doseženo višino 37+, a boljšo uvrstitvijo v polfinalu, prehitel legendarni plezalec Adam Ondra, ki je bronu iz sobotne tekme na balvanih dodal še naslov evropskega prvaka v težavnosti, tretje mesto pa je pripadlo Lopezu (35+).

Dobro je kazalo tudi Avstrijcu Jakobu Schubertu, v preteklosti že svetovnemu prvaku v težavnosti, ki je vodil po polfinalu, a je na višini 34+ zdrsnil s stene in se moral zadovoljiti z nehvaležnim 4. mestom.

Rezultati, finale v težavnosti (M):



1. Adam Ondra (ČEŠ) 37+ 3:01

2. Luka Potočar (SLO) 37+

3. Alberto Gines Lopez (ŠPA) 35+

4. Jakob Schubert (AUT) 34+

5. Alexander Megos (NEM) 30+

6. Yannick Flohe (NEM) 29+

7. Domen Škofic (SLO) 17+

8. Filip Schenk (ITA) 17+

V sredo oz. četrtek na sporedu še kombinacija

V četrtek plezalce čaka še nastop v kombinaciji balvanov in težavnosti, novem olimpijskem formatu, v katerem se bodo plezalci merili na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Dekleta se bodo za naslov evropske prvakinje v kombinaciji merile dan prej, v sredo, 17. avgusta.

Priložnost bo dobilo osem najboljših iz predhodne tekme v težavnosti in balvanih. Že zdaj je jasno, da bodo med njimi Janja Garnbret, Mia Krampl in Potočar.

