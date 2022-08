Potočar, Škofic in Preskar v polfinalu težavnosti na EP v Münchnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi tekmovalni dan združenega evropskega prvenstva devetih športov v Münchnu je prinesel še dodatno zadovoljstvo v slovenski športnoplezalni tabor. Skozi kvalifikacijsko sito v moškem težavnostnem plezanju so se prebili trije Slovenci Luka Potočar, Domen Škofic in Milan Preskar. Moški polfinale težavnosti bo na sporedu v nedeljo.

Na spektakularnem prizorišču na Kraljevem trgu (Königsplatzu) v bavarski prestolnici se je z moškimi kvalifikacijskimi boji v težavnosti sklenilo predtekmovanje evropskega prvenstva v športnem plezanju.

"Mogoče kakšna napaka preveč v prvi smeri ..."

Luka Potočar, ki ima v svoji zbirki že osvojeno srebro z lanskega svetovnega prvenstva v težavnosti v Moskvi, je petkove kvalifikacije končal kot četrti.

"Sem zadovoljen s kvalifikacijami težavnosti, mogoče kakšna napaka preveč v prvi smeri, za drugo smer pa sem vesel, da mi je uspel tisti zadnji gib, ki je bil res nekaj posebnega. Občutki so dobri, mislim, da sem pripravljen, tako kot sem bil na vseh tekmah pred evropskim prvenstvom. Se veselim polfinala," je dejal Potočar, ki se je uvrstil tudi v polfinale v balvanih.

Boljši od Potočarja so bili danes le trije favorizirani tekmovalci, predstavnik domačinov Alexander Megos, Čeh Adam Ondra in še en Nemec Yannick Flohe. Vsi štirje vključno z 20-letnim Jeseničanom so osvojili vrh druge kvalifikacijske smeri.

O razvrstitvi na lestvici je odločala prva smer. Megos in Ondra sta si delila prvo mesto, oba sta v prvi smeri dosegla višino 47+, Flohe je padel na višini 46+, Potočar na višini 46.

Domen Škofic je bil sedmi z višinama 42+ in 48+, Milan Preskar pa je s 25. mestom ujel predzadnjo vstopnico z višinama 34 in 39+.

Domen Škofic je bil sedmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

V soboto že prva kompleta odličij

Na Königsplatzu bodo v soboto podelili že prva kompleta odličij na letošnjem EP v športnem plezanju v ženskem težavnostnem plezanju in v moškem balvanskem plezanju. Pred finaloma, v težavnosti se bo v finalu merila osmerica, v balvanih šesterica, bodo dopoldne izpeljali polfinala.

V četrtek so si v moških balvanih sobotni polfinale zagotovili Jernej Kruder s tretjim dosežkom kvalifikacij, Anže Peharc z 11. in Luka Potočar z 19. mestom.

V ženskem polfinalu težavnosti bo v soboto nastopilo pet Slovenk, Sara Čopar, Lučka Rakovec, Vita Lukan, Mia Krampl in Janja Garnbret. Garnbretova in Kramplova sta v kvalifikacijah težavnosti v četrtek navdušili s prvim in drugim dosežkom.

Zan Lovenjak Sudar je tekmovanje v balvanih sklenil na 23. mestu, Gregor Vezonik je bil po prebolelem covidu 37. Vezonik je v težavnosti vpisal 35. mesto, Sudar pa je bil 45.

