"Sproščeno skoncentrirana" Janja Garnbret najboljša tudi na balvanih

Za razliko od težavnosti je v balvanih letos pred Münchnom tekmovala le na uvodni tekmi aprila v Meiringenu. Vendar pa se štirimesečni balvanski tekmovalni post ni poznal.

Najboljše stanje, v katerem si lahko

"Dobro sem začela, nato pa sem se narobe lotila tretjega balvana, ki pa sem ga v tretjem poskusu splezala do vrha, zadnjega pa nisem splezala do vrha, želela bi si, da bi imela še en poizkus, ker sem bila res blizu." Foto: Guliverimage "Ne bi rekla, da sem bila nervozna, ampak sem bila sproščeno skoncentrirana, kar je najboljše stanje, v katerem si lahko," je po kvalifikacijah balvanov v mešani coni prizorišča na Kraljevem trgu (Königsplatz) povedala olimpijska šampionka.

"Dobro sem začela, nato pa sem se narobe lotila tretjega balvana, ki pa sem ga v tretjem poskusu splezala do vrha, zadnjega pa nisem splezala do vrha, želela bi si, da bi imela še en poizkus, ker sem bila res blizu. To je bil sicer moj najljubši balvan, v katerem si moral malce razmišljati, kar mi je všeč, ter zato, ker je zahteval znanje v plezanju 'plat' (ravnih navpičnih sten, op. STA)," je dejala.

Zgoščeni spored EP tekmovalcem in tekmovalkam, ki se potegujejo za nastop v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost, prinaša štiri zaporedne tekmovalne dneve. V soboto bosta sledila polfinale in finalni boj za odličja v težavnosti za ženske.

"V bistvu nič posebnega, tudi na OI sem morala menjati med disciplinami, tako da mi to ne predstavlja prevelikega problema, kar se tiče glave, kako se pripraviti. Razlika je samo v ogrevanju, vendar pa imam za sabo leta izkušenj," pravi Garnbretova.

"Običajno treniram po tri dni zaporedoma. Drugače veliko manj plezaš na tekmi kot na treningu, predvsem te izčrpa to, ker moraš biti na tekmi ves čas mentalno osredotočen," je še pojasnila.

Brez obremenitev, občutek pa, kot da so na OI

Z okrnjeno konkurenco na EP, saj ne tekmujejo Američanke in Azijke, ki so letos blestele v svetovnem pokalu, se ne obremenjuje. "Gre sicer zgolj za EP, vendar pa ne gre podcenjevati nikogar, ker mislim, da so vse dobro pripravljene in si vse želijo medalj."

Ne obremenjuje se tudi s statusom super-zvezdnice: "To pozornost prenašam tako kot vedno, jaz sem pač jaz, se skušam ne ubadati z vsemi ostalimi stvarmi, ampak samo delam, tisto, kar je treba narediti."

Tokrat pa jo je vseeno nekoliko presenetilo navijaško vzdušje, ko so Münchenčani napolnili že v kvalifikacijah prostor pod stenami. "München je res posebna tekma, vedno sem uživala plezati v Münchnu, ker v Münchnu se počutim kot doma vsakič, ko sem tukaj tekmovala. Mi je res dobra publika, kako navijajo in vse."

Tekmovanje v športnem plezanju je v Münchnu prvič v mestu, prej je bilo v Olimpijskem parku. "Tukaj imaš občutek, kot da so OI, tak ambient je," je povedala Garnbretova.

Vita Lukan: Bilo je malo preveč poskusov, v četrtem bolderju sem naredila veliko napako. Foto: Guliverimage

Kramplova le za las ob finale

Od štirih Slovenk v kvalifikacijah balvanov so si polfinale priborile tri. Vita Lukan je bila s tremi vrhovi in dvema conama tretja, Katja Debevec z dvema vrhovoma in eno cono 11., Mia Krampl, ki je v kvalifikacijah težavnosti na drugem mestu zaostala le za Garnbretovo, je polfinale kot 21. zgrešila za eno mesto.

"Bilo je malo preveč poskusov, v četrtem bolderju sem naredila veliko napako, bi morala osvojiti vrh te smeri, da bi rekla, da je bila tekma dobra," je povedala Lukanova, šesta po kvalifikacijah težavnosti, ki tako kot Garnbretova meri tudi na nastop med osmerico v novem olimpijskem formatu balvani-težavnost ob koncu EP v Münchnu.

Preberite še: