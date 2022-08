V ponedeljek se uradno začenjajo nastopi na "super" evropskem prvenstvu, kjer bo slovenske barve zastopalo kar 77 reprezentantov. Najštevilčnejša reprezentanca je atletska, s svetovnim prvakom Kristjanom Čehom na čelu. Sledita kolesarska s 14 in plezalna s 13 člani. Sedem reprezentantov in reprezentantk bomo lahko spremljali v gimnastiki, namiznem tenisu in veslanju. S tremi člani oz. članicami bodo nastopili v kajaku in kanuju na mirnih vodah, dve članici pa bosta nastopili v odbojki na mivki. Že danes bo nastope v kvalifikacijah težavnosti začela glavna kandidatka za zlato odličje Janja Garnbret.

Anita Horvat bo na EP lovila odličje v teku na 800 metrov. Foto: Aleš Fevžer V sklopu evropskih prvenstev bo slovenske barve zastopalo kar 24 atletov in atletinj s Kristjanom Čehom na čelu. Poleg Čeha bosta na atletskem stadionu nastopili tudi Tina Šutej, ki je na svetovnem prvenstvu dosegla četrto mesto v skoku s palico in Anita Horvat. Horvatova je bila na sedmem mestu ena od dveh Evropejk v finalu teka na 800 metrov in je svojo vrednost potrdila tudi s tretjim mestom 6. avgusta v diamantni ligi na Poljskem, ko je tretjič v karieri tekla pod dvema minutama z osebnim rekordom 1:58,96.

Tina Šutej je na SP v Eugenu osvojila četrto mesto in končala kot prva v Evropi. Foto: Reuters Desetim atletom se bo pridružilo 14 atletinj, največ si od evropskih nastopov obetajo Neja FIlipič, ki bo nastopila v troskoku, Maruša Mišmaš Zrimšek, ki bo nastopila v teku na tri tisoč metrov z zaprekami, in Lia Apostolovski s skokom v višino. Lia je na svoji prvi veliki članski tekmi nastopila minuli mesec na SP v Eugenu, kjer je zasedla 12. mesto.

Kristjan Čeh bo z nastopi v metu diska začel v torek, 16. avgusta, finale pa bo na sporedu v četrtek, 19. avgusta. Tina Šutej bo v skoku s palico nastop v finalu lovila že v ponedeljek, 15. avgusta, finale pa bo na sporedu v sredo, 17. avgusta, ob 20. uri. Anita Horvat se bo v boj za evropsko odličje podala v četrtek, 18. avgusta, polfinale bo na sporedu dan kasneje, sklepno dejanje ženskega teka na 800 metrov pa bo v soboto, 20. avgusta, ob 20.15.

Ena od glavnih favoritinj za osvojitev evropske krone bo nedvomno Janja Garnbret, ki je pred letom dni postala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Foto: Lena Drapella/IFSC

Janja Garnbret po olimpijskem zlatu meri še na evropsko

Danes se za športne plezalce začenjajo evropski nastopi, glavna favoritinja za najvišja mesta je po sijajni sezoni v svetovnem pokalu Janja Garnbret, ki je pred enim letom postala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Z osvojeno olimpijsko krono pa ciljev ni izčrpala. Motivacije in ciljev ji ne manjka tudi v poolimpijski sezoni.

Garnbretova ima po odlični sezoni v svetovnem pokalu odlične možnosti tudi za osvojitev evropske krone. Foto: Guliverimage "Potrudila se bom, da mi bo uspelo. Na vsako tekmo grem z enako osredotočenostjo. Tremo sem po tekmi na olimpijskih igrah skoraj izničila, kar pa ne pomeni, da grem na tekmo manj zbrana. Na prvenstvo grem tudi na preizkus, kako je videti nov format olimpijske kombinacije in kakšno bo dejansko točkovanje. Res, da bo manjkalo nekaj deklet, s katerimi sem si na svetovnih pokalih delila stopničke, a konkurenca je še vedno zelo močna," je pred evropskimi nastopi povedala olimpijska prvakinja.

Letošnji München ponuja povsem drugačen spored, najprej se bodo tekmovalke in tekmovalci merili v treh posamičnih disciplinah hitrosti, balvanih in težavnosti, Slovenci bodo nastopili v zadnjih dveh, nato pa še za konec v novi olimpijski kombinirani disciplini težavnost-balvani.

Eden izmed najobetavnejših športnikov, ki bodo sestavljali slovensko reprezentanco, bo nedvomno tudi Darko Jorgić, ki je nase opozoril že lani na olimpijskih igrah. Foto: Aleš Fevžer

Jorgićev cilj je medalja

Foto: Guliverimage Slovenska namiznoteniška reprezentanca v München pošilja kar sedem Slovencev, med katerimi je glavni adut nedvomno Darko Jorgić, ki z večjih tekmovanj še ni prinesel posamičnega odličja, da ga je sposoben osvojiti, pa je dokazal na zadnjih dveh turnirjih Top 12, ko je enkrat zmagal in bil enkrat drugi. Kot se zaveda Hrastničan, bo konkurenca na EP huda, a cilj je jasen - medalja. "Vsekakor je cilj kolajna, toda igralcev, ki lahko presenetijo, je res veliko. Tu mislim predvsem na vse nemške, švedske in portugalske igralce, pa tudi na igralce, ki so trenutno nekoliko nižje na lestvici, a so v preteklosti že dosegali vrhunske rezultate, kot so Ionescu, Gardos, Habesohn, Wang Yang," je pred nastopi povedal Jorgić, ki pravi, da bo ključno, da med tekmovanjem ohrani mirno glavo.

Poleg Jorgića bodo reprezentanco na prvenstvu, na katerem bodo tekmovali v posamični konkurenci in konkurenci dvojic, sestavljali še Deni Kožul, Peter Hribar, Tilen Cvetko, Ana Tofant, Katarina Stražar in Sara Tokić.

Evropski nastopi za Jorgića in druščino se začenjajo v soboto, 13. avgusta, veliki finale pa bo na sporedu 21. avgusta.