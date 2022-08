V Münchnu 24 slovenskih atletinj in atletov, aduti pa Čeh, Šutejeva in Horvatova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta tudi na EP v Münchnu aduta slovenske reprezentance, kot sta bila na nedavnem SP v Eugenu, Neja Filipič pa nas lahko prijetno preseneti.

Foto: Bojan Puhek

Štiriindvajset slovenskih atletinj in atletov bo nastopilo na evropskim prvenstvom v Münchnu od 15. do 21. avgusta. Eno največjih reprezentanco doslej na prvenstvih stare celine, ki je izpolnila mednarodne norme ali se na EP prebila glede na uvrstitve na svetovni lestvici, je potrdil upravni odbor Atletske zveze Slovenije.

V ekipi je tudi vseh deset slovenskih reprezentantov, ki so nastopili prejšnji mesec na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA. Tam je polovica ekipe nastopila v finalu, v eni najuspešnejših odprav v zgodovini SP pa so najvišja mesta dosegli Kristjan Čeh (Ptuj) z zlatom v metu diska, Tina Šutej (Kladivar) s četrtim mestom v skoku s palico in Anita Horvat (Velenje), ki je bila na sedmem mestu ena od dveh Evropejk v finalu teka na 800 m.

Slovenska odprava bo zato tudi na Bavarsko odpotovala z visokimi cilji, poleg omenjene trojice pa si želi na zmagovali oder še kdo izmed reprezentantov. Poleg Čeha, Šutejeve in Horvatove, ki je predvidena tudi za štafeto 4 X 400 m bodo nastopilo še atleti (skupaj 10) Robert Renner (Brežice, palica), Lovro Mesec Košir (Maas, 4 X 400 m), Jure Grkman (Maas, 4 X 400 m), Gregor Grahovac (Mass, 4 X 400 m), Rok Ferlan (Triglav, 4 X 400 m), Jan Vukovič (Kladivar, 800 m, 4 X 400 m), Žan Rudolf (Mass, 800 m), Ian Matic Guček (Kladivar, 400 m ovire, 4 X 400 m) in Primož Kobe (Krka, maraton).

V ekipi bo skupaj 14 atletinj, tudi Neja Filipič (Mass, troskok), Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass, 3000 m zapreke), Lia Apostolovski (Mass, višina), Veronika Sadek (Mass, 800 m), Jerneja Smonkar (Velenje, 800 m, 4 X 400 m), Agata Zupin (Velenje, 400 m ovire, 4 X 400 m), Joni Tomičić Prezelj (Olimpija, 100 m ovire), Maja Pogorevc (Slovenj Gradec, 4 X 400 m), Aneja Simončič (Mass, 4 X 400 m), Vika Rutar (Mass, 4 X 400 m), Martina Ratej (Kladivar, kopje) in Neja Kršinar (Papež, maraton).

