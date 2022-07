Anita Horvat tudi v finalu pod dvema minutama, zadnji dan še dva svetovna rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska rekorderka Anita Horvat je zadnji dan svetovnega prvenstva v atletiki v ameriškem Eugenu v finalu teka na 800 m zasedla sedmo mesto in drugič v karieri tekla pod dvema minutama (1:59,83).

Z najboljšim izidom sezone na svetu je zlato osvojila domačinka Athing Mu iz ZDA (1:56,30). Lani je na OI v Tokiu osvojila zlati medalji na 800 m in v štafeti 4 X 400 m.

Tek Horvatove je bil zadnji slovenski nastop na stadionu Hayward Field. Na prvem SP v kraljici športov v zgodovini v ZDA se je izmed desetčlanske ekipe kar polovica uvrstila v finale.

Kristjan Čeh je v metu diska osvojil drugo zlato in skupno šele šesto odličje za Slovenijo na SP doslej, povsem blizu zmagovalnega odra je bila na četrtem mestu Tina Šutej v skoku s palico.

Tobi Amusan in Duplantis s svetovnima rekordoma zaključila SP

Nigerijka Tobi Amusan je zadnji dan v finalu osvojila zlato na 100 m ovire in v polfinalu postavila svetovni rekord 12,12 sekunde. Šved Armand Duplantis je v skoku s palico in z zadnjim nastopom na prvenstvu za zlato izboljšal svoj svetovni rekord in mejo pomaknil na 6,21 m.

Armand Duplantis je v skoku s palico in z zadnjim nastopom na prvenstvu za zlato izboljšal svoj svetovni rekord in mejo pomaknil na 6,21 m. Foto: Reuters

Tobi Amusan je že v polfinalu postavila nov mejnik, v finalu pa je bila še hitrejša (12,06), vendar je bil veter premočan (+2,5 m/s), da bi bil tudi to rekord.

Tobi Amusan je že v polfinalu postavila nov mejnik Foto: Reuters

Duplantis je v skoku s palico lanskemu olimpijskemu zlatu dodal še prvo mesto na SP. Zlat je bil že, ko je preskočil s 6,06 m. Nato je velel letvico postaviti na 6,21 m ter jo preskočil v drugem poskusu. S tem je za centimeter izboljšal svoj svetovni rekord, ki ga je postavil 7. marca letos za naslov dvoranskega svetovnega prvaka v Beogradu.

V skoku v daljino je naslov ubranila lanska olimpijska zmagovalka Malaika Mihambo (7,12 m) za edino nemško zlato na tem SP, tudi Norvežan Jakob Ingebrigtsen je po slavju lani v Tokiu osvojil zlato na 5000 m (13:09,24).

Na dvodnevnem tekmovanju v deseteroboju je drugič po letu 2017 slavil Kevin Mayer (8816 točk) za edino francosko medaljo na tem SP. V štafetah 4 X 400 m so bili pričakovano najboljši gostitelji (2:56,17) in gostiteljice prvenstva iz ZDA (3:17,79).

Izidi:

končne odločitve (9):

moški:

- 5000 m:

1. Jakob Ingebrigtsen (Nor) 13:09,24

2. Jacob Krop (Ken) 13:09,98

3. Oscar Chelimo (Uga) 13:10,20

- hoja na 35 km:

1. Massimo Stano (Ita) 2:23:14

2. Masatora Kawana (Jap) 2:23:15

3. Perseus Karlstrom (Šbve) 2:23:44

- palica:

1. Armand Duplantis (Šve) 6,21, svetovni rekord

2. Christopher Nilsen (ZDA) 5,94

3. Ernest John Obiena (Fil) 5,94

- deseteroboj:

1. Kevin Mayer (Fra) 8816 točk

2. Pierce Lepage (Kan) 8701

3. Zachery Ziemek (ZDA) 8676

- 4 X 400 m:

1. ZDA 2:56,17

(Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon, Champion Allison)

2. Jamajka 2:58,58

(Akeem Bloomfield, Nathon Allen, Jevaughn Powell, Christopher

Taylor)

3. Belgija 2:58,72

(Dylan Borlee, Julien Watrin, Alexander Doom, Kevin Borlee)

ženske:

- 800 m:

1. Athing Mu (ZDA) 1:56,30

2. Keely Hodgkinson (VBr) 1:56,38

3. Mary Moraa (Ken) 1:56,71

...

7. Anita Horvat (Slo) 1:59,83

- 100 m ovire (+2,5 m/s):

1. Tobi Amusan (Nig) 12,06

(v polfinalu svetovni rekord 12,12, veter dovoljenih +0,9 m/s)

2. Britany Anderson (Jam) 12,23

3. Jasmine Camacho-Quinn (PRi) 12,23

- daljina:

1. Malaika Mihambo (Nem) 7,12

2. Ese Brume (Nig) 7,02

3. Leticia Oro Melo (Bra) 6,89

- 4 X 400 m:

1. ZDA 3:17,79

(Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson, Sydney McLaughlin)

2. Jamajka 3:20,74

(Candice MCleod, Janieve Russell, Stephenie Ann McPherson, Charokee

Young)

3. Velika Britanija 3:22,64

(Victoria Ohuruogu, Nicole Yeargin, Jessie Knight, Laviai Nielsen)

