Američanke zlate, Kanadčani presenetili ZDA, Portugalec po dveh srebrih do zlata

Ženska štafeta ZDA na 4 X 100 m je deveti dan svetovnega prvenstva v atletiki v domačem Eugenu osvojila zlato medaljo pred favorizirano Jamajko. Med atleti so v isti disciplini Kanadčani presenetili gostitelje prvenstva in osvojili zlato v eni izmed šestih končnih odločitev dneva.

Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini in Twanisha Terry so za zlato v štafeti tekle 41,14 sekunde in postavile izid sezone na svetu. Slednje je uspelo tudi Kanadčanom s 37,48, v četverici so bili Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney in Andre De Grasse.

Etiopijka Gudaf Tsegay je zmagala na 5000 m (14:46,29), olimpijska zmagovalca Emmanuel Korir iz Kenije (1:43,71) in Portugalec Pedro Pichardo (17,95 m) sta slavila na 800 m in v troskoku, v metu kopja je naslov ubranil Anderson Peters iz Grenade (90,54 m).

V štafeti Jamajke sta bili svetovni prvakinji na 100 in 200 m Shelly-Ann Fraser-Pryce in Shericka Jackson ter tudi štirikratna olimpijska zmagovalka v sprintu Elaine Thompson-Herah in bronasta na 100 m na tem SP Kemba Nelson.

Američanke so slavile v štafeti. Foto: Guliverimage

A so jih Američanke s petim najhitrejšim časom v zgodovini prehitele za štiri stotinke sekunde ter ubranile naslov za osmo ameriško zlato medaljo na SP v štafeti, peto bronasto ob enem zlatu (leta 2001) pa so osvojile Nemke in s časom 42,03 svoji državi priborile sploh prvo odličje na tem SP.

Kanadi je zlato v zadnji predaji pritekel De Grasse, ki je ugnal zadnjega tekača ZDA Marvina Bracyja. Ta je bil srebrn drugi dan SP na 100 m, v postavi pa ni bilo zlatega Freda Kerleyja in bronastega Trayvona Bromella. Izmed treh Američanov, ki so prva tri mesta osvojili na 200 m, je bil tokat v ekipi le zlati Noah Lyles. Začel je Christian Coleman, Lyles je kot drugi predal Elijahu Halllu. Prav predaje niso bile tekoče in Kanadčani so tretjič po letih 1995 in 1997 postali svetovni prvaki. V boju za bron so Britanci ugnali Jamajčane.

Korir prvič svetovni prvak

Korir je v zaključku teka na dva stadionska kroga prišel do svoje prve zlate medalje na SP in sedmega kenijskega naslova na tej razdalji. Za dobre štiri desetinke je ugnal Alžirca Damela Sedjatija. Ta je v finišu za 14 stotink ugnal Kanadčana Marca Aropa, ki je vodil večji del tekme, na koncu pa vendarle osvojil odličje.

Gudaf Tsegay je po srebru na 1.500 metrov postala še svetovna prvakinja. Foto: Guliverimage

Tsegayjevi zmaga po taktičnem teku

V taktičnem teku atletinj na pet km je odločitev padla v zadnjem krogu, ko je bila najmočnejša Tsegayeva in po srebru na 1500 m prišla še do zlata. Za 0,36 sekunde je zaostala Kenijka Beatrice Chebet. Tretja je bila Tsegayina rojakinja Dawit Seyaum.

Nizozemska zvezdnica Sifan Hassan je bila v zadnjem krogu nekaj časa na čelu, drugi poskus preboja na prvo mesto v cilji ravnini pa ji ni uspel in je končala šesta. Tudi na 10.000 m je na četrtem mestu ostala brez zmagovalnega odra po dvojnem zlatu na prejšnjem SP 2019 (1500 in 10.000 m) ter zlatu na 10.000 m ter bronu na 1500 m na lanskih olimpijskih igrah Tokio 2020.

Pichardo zanesljivo do zlata

Za skoraj pol metra je v troskoku vse ugnal Pichardo. Leta 2013 in 2015 je že bil srebrn, vendar tedaj za rodno Kubo. Hugues Fabrice Zango iz Burkine Faso je s 17,55 m osvojil srebro po bronu na prejšnjem SP. Za Afričanom je bil tretji olimpijski podprvak Kitajec Yaming Zhu (17,31 m). Pedro Pichardo je naslov prvaka osvojil z osmim rezultatom vseh časov. Foto: Guliverimage

Peters šele drugi metalec kopja, ki je ubranil naslov

Peters je postal šele drugi metalec kopja v zgodovini, ki je ubranil naslov svetovnega prvaka. Že s prvim metom, 90,21 m, bi si zagotovil zlato, še dvakrat je bil potem boljši, po 90,46 m je zadnjo serijo končal z 90,54 m. Tekmeci so se borili za preostali medalji. Olimpijski zmagovalec Neeraj Chopra iz Indije je z 88,13 m osvojil srebro, bron pa za prvo odličje Češke na tem SP Jakub Vadlejch (88,09 m).

Horvatova v noči na ponedeljek v finalu

Predzadnji dan SP ni bilo slovenske udeležbe, zadnji dan bo uspešne nastope v Oregonu zaključila Anita Horvat na 800 m, finale bo v noči na ponedeljek ob 3.35 po slovenskem času.