Jacksonova in Lyles osvojila zlati medalji na SP na 200 m

Anita Horvat je v kvalifikacijah sedmega dne dosegla 18. izid (2:01,48) in se z drugim mestom v skupini neposredno uvrstila v nadaljevanje. Jerneja Smonkar je na tej razdalji s skupno 31. izidom (2:02,48) izpadla.

V polfinale so vodila prva tri mesta v skupinah in še šest najhitrejših časov preostalih, zadnji rezultat, ki je še bil dovolj za polfinale, je znašal 2:01,63.

Obe slovenski predstavnici v teku na dva stadionska kroga sta imeli peti progi, boljša je bila na koncu Horvatova, ki je imela veliko težav zaradi padca Avstralke Catrione Bisset v začetku ciljne ravnine in se je s pravo pirueto rešila padca in nato nadaljevala tek do končno drugega mesta.

"Veliko olajšanje je bilo, ko sem prišla druga v cilj, bila sem presrečna. Ko je padla Avstralka, sem se skoraj ustavila. Kar naenkrat se je znašla na tleh pred mano in sem jo skušala preskočiti. Sprva sem bila zmedena in sem si celo želela končati in pogledati, ali je dobro po padcu. A sem se psihično hitro pobrala in dala vse od sebe do cilja," je povedala Horvatova, ki si želi preboja v finale.

Ocenila je, da bi verjetno tekla pod dvema minutama, če se ji ne bi bilo treba ustavljati in preskakovati tekmice.

Jerneja Smonkar je tik pred zdajci izvedela, da potuje na svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

Smonkarjeva je tekla v zadnji skupini in imela z letošnjim osebnim rekordom 2:02,30 predzadnji izid sezone, polovica tekmovalk pa se je že spustila pod mejo dveh minut.

"Pričakovala sem še malo boljši čas, tekla sem sicer blizu osebnega rekorda. Na SP sem prišla nepričakovano, bila sem že nekaj dni na morju, da se spočijem po sredozemskih igrah. Med oddihom sem izvedela, da sem se na SP uvrstila po svetovni lestvici in sem se takoj vrnila za nekaj dni na trening, potem je že sledila pot v ZDA. Na EP prihodnji mesec si želim boljšega izida in uvrstitve v naslednji krog tekmovanja," je povedala Smonkarjeva.

V desetčlanski slovenski reprezentanci bo kot zadnji tekmovanje začel slovenski rekorder v skoku s palico Robert Renner. Kvalifikacije bodo prav tako v noči na soboto ob 2.05.

Jacksonova in Lyles najboljša v teku na 200 m

V edinih končnih odločitvah sedmega dne, teku na 200 m, sta slavila Jamajčanka Shericka Jackson z drugim izidom vseh časov (21,45) in Američan Noah Lyles s tretjim v zgodovini (19,31).

Jamajčanka Shericka Jackson je nova svetovna prvakinja v teku na 200 m. Foto: Reuters

"Izjemno se počutim. Sem najhitrejša še živa ženska na svetu, dosegla sem rekord prvenstev in tudi državni rekord. Ne smem se pritoževati. Toda vedela sem, da bo težko, Shelly (drugouvrščena Shelly-Ann Fraser-Pryce, op. STA) je verjetno najhitrejša na svetu v zavoju, zato sem morala ta del preteči kar najbolje. Ko sem jo v zavoju skoraj dohitela, sem vedela, da bom verjetno zmagala. Ciljna ravnina je moja prednost," je dejala Jacksonova.

V Eugenu je bila 28-letna sprinterka prepričljivo prva, njena rojakinja Shelly-Ann Fraser-Pryce si je z 21,81 pritekla srebro, Britanka Dina Asher-Smith, četrta na 100 m, je za bron tekla 22,02.

Foto: Reuters Zmagovalna trojka: Jacksonova, Shelly-Ann Fraser-Pryce in Dina Asher-Smith. Foto: Reuters

Presrečen je bil tudi Lyles. "Danes je moj dan in končno sem dobil, kar sem sanjal prejšnja leta, tu so tudi moja družina in prijatelji. Tu je moje občinstvo, nič lepšega si nisem mogel želeti," je dejal Lyles. Izjemno se je pognal iz startnih blokov in si že do polovice proge pritekel udobno prednost.

Noah Lyles je osvojil naslov svetovnega prvaka v teku na 200 m. Foto: Reuters

Petindvajsetletnik iz Floride je bil skoraj pol sekunde (46 stotink) pred Kennyjem Bednarekom (19,77), srebro je za tri stotinke na tretjem mestu zgrešil Erriyon Knighton (19,80). Zadnji je z 18 leti postal najmlajši dobitnik odličja na SP na tej razdalji.

Izidi: končni odločitvi (2): moški: 200 m (veter: +0,4 m/s): 1. Noah Lyles (ZDA) 19,31 2. Kenneth Bednarek (ZDA) 19,77 3. Erriyon Knighton (ZDA) 19,80 ženske: - 200 m (+0,8 m/s): 1. Shericka Jackson (Jam) 21,45 2. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) 21,81 3. Dina Asher-Smith (VBr) 22,02 Kvalifikacije s slovensko udeležbo: ženske: - 800 m, prvi krog: 1. Diribe Welteji (Eti) 1:58,83 2. Jemma Reekie (VBr) 1:59,09 3. Adelle Trackey (Jam) 1:59,20 ... 18. Anita Horvat (Slo) 2:01,48 31. Jerneja Smonkar (Slo) 2:02,48

