Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh je slabih 24 ur po tem, ko je z rekordom svetovnih prvenstev (71,13) postal svetovni prvak v metu diska, prejel zlato odličje. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Litovca Mykonas Alekna in Andrius Gudžius.

Kenijka s tretjim najhitrejšim časom v zgodovini

Maruša Mišmaš Zrimšek, šesta na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, je v drugi in zadnji končni odločitvi dneva končala na predzadnjem mestu finalistk.

Naslov je za Kazahstan pritekla v Keniji rojena Norah Jeruto, čas 8:53,02 pa ni le rekord prvenstev, ampak tretji najboljši v zgodovini. Druga je bila Werkuha Getachew z rekordom Etiopije (8:54,61). Bron je prav tako osvojila Etiopijka Mekides Abebe (8:56,08).

Naslov je za Kazahstan pritekla v Keniji rojena Norah Jeruto, ki je poskrbela za tretji najhitrejši čas v zgodovini. Foto: Reuters

Mišmaš Zrimškova predzadnja med finalistkami

"Pred tekom sem se zelo dobro počutila, lepo sem šla čez ovire in noge so se lepo vrtele. Na tekmi pa sem se zaletela v prvo oviro zaradi gneče in tako je bilo tudi na preostalih ovirah v prvem krogu," je začetek nastopa opisala Mišmaš Zrimšek.

"Tek v gneči je moja največja težava, glede tega bo treba nekaj narediti"

"Preveč sem se ustavljala na ovirah in taki skoki utrudijo mišice. Moja prednost je tekoč prehod prek ovir, v prvem krogu pa sem porabila vso energijo. Tek v gneči je moja največja težava, glede tega bo treba nekaj narediti," je bila po nastopu nekoliko jezna in razočarana Mišmaš Zrimšek. Maruša Mišmaš Zrimšek, šesta na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, je v drugi in zadnji končni odločitvi dneva končala na predzadnjem mestu finalistk. Foto: Reuters

27-letna Grosupeljčanka, ki po poroki živi v Kamniku, je imela kar dolg premor, pred štirimi dnevi si je namreč v kvalifikacijah zagotovila zaključni tek na SP.

Tedaj je bila na svojem prvem nastopu v tej disciplini letos v zadnji skupini druga in se je po mestih zanesljivo uvrstila v zaključni boj, skupno je imela 11. izid (9:17,14).

Do EP verjetno ne bo tekmovala

Lani je 4. avgusta na OI v Tokiu v finalu tekla državni rekord 9:14,84. Potem je zaradi poškodbe predčasno končala sezono. Bolela jo je zadnja stegenska mišica. Zato je izpustila tudi letošnjo zimsko sezono in dvoransko SP v Beogradu. Prave tekme so se zanjo začele šele julija, potem pa jo je za nekaj časa znova ustavila bolezen.

"Preveč sem se ustavljala na ovirah in taki skoki utrudijo mišice. Moja prednost je tekoč prehod prek ovir, v prvem krogu pa sem porabila vso energijo." Foto: Reuters

"Zaradi evropskega prvenstva prihodnji mesec bom verjetno le trenirala in se pripravljala na drugo veliko tekmovanje v sezoni. Zelo verjetno ne bom tekmovala do EP," je dodala Mišmaš Zrimšek.

Zaradi poškodbe ni mogla nastopiti že na OI pred šestimi leti v Riu de Janeiru, svoj velik napredek pa je pokazala že na svetovnem prvenstvu v Dohi leta 2019, kjer je zasedla 12. mesto.

Tudi na prvenstvih stare celine je bila že v krogu najboljših. Dvoransko EP v Pragi leta 2015 je končala na osmem mestu (3000 m), 10. mesto je dosegla na dvoranskem EP Glasgowu leta 2019 (1500 m) in na EP na prostem v Zürichu leta 2014 (3000 m zapreke), mesto nižje pa je bila na EP na prostem v Berlinu leta 2018 (3000 m zapreke).

Diskvalifikacija jo je zaradi prestopa na sosednjo progo doletela na dvoranskem EP v Torunu 2021, ko je bila največja favoritinja za zmago na 3000 m ter je v kvalifikacijah dosegla najboljši čas.

"Začel sem dobro in bil po prvem krogu še drugi, potem pa mi je v zadnjih 200 m zmanjkalo moči. To tekmo moram čim prej pozabiti in se pripraviti za evropsko prvenstvo prihodnji mesec," je z glavo zmajeval Rudolf. Foto: Peter Kastelic

Rudolf: Ne vem, kaj delamo narobe na treningih

Žan Rudolf je tekel v šesti, zadnji skupini, v kateri je imel najslabši izid sezone (1:48,55). In zadnji je v skupini tudi prečkal ciljno črto.

"Slabo je bilo. Ne vem, kaj delamo narobe na treningih, ki sicer potekajo dobro, mogoče celo bolje kot lani, ko sem imel veliko boljše izide. Začel sem dobro in bil po prvem krogu še drugi, potem pa mi je v zadnjih 200 m zmanjkalo moči. To tekmo moram čim prej pozabiti in se pripraviti za evropsko prvenstvo naslednji mesec," je zmajeval z glavo Rudolf.

V tej sezoni mu nič ne gre po načrtih, tretji je bil tudi na državnem prvenstvu. Prvi trije iz vsake skupine in še šest najhitrejših po času se je uvrstilo v polfinale, zadnji čas za polfinale je bil 1:45,94. To je slabo sekundo počasneje od slovenskega rekorda 1:45,15, ki ga je Rudolf dosegel 4. avgusta lani v Pfungstadtu v Nemčiji.

Podprvakinja Sandra Perković in prvakinja Bin Feng. Foto: Reuters

Kitajka prvakinja v metu diska, Perkovićeva druga

V metu diska si je zlato medaljo priborila Kitajka Bin Feng (69,12 m), srebro je pripadlo Hrvatici Sandri Perković, že dvakratni svetovni in olimpijski prvakinji (68,45 m), bron pa je osvojila domačinka Valarie Allman (68,30 m).