Kristjan Čeh svetovni prvak! Lia Apostolovski 12., Agata Zupin brez polfinala.

Slovenski favorit za kolajne Kristjan Čeh je peti dan svetovnega prvenstva v atletiki v ameriškem Eugenu z rekordom prvenstve (71,13) postal svetovni prvak. To je drugi naslov svetovnega prvaka za slovensko atletiko, pred tem je bil prvak leta 2009 Primož Kozmus v metu kladiva. Skakalka v višino Lia Apostolovski je bila 12., Agata Zupin pa 33.

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na svetovnem prvenstvu v ameriškem Eugenu v finalu skoka v višino zasedla 12. mesto z 1,89 metra. Nastopila je na prvem članskem SP.

Lia Apostolovski je začetno višino 1,84 m preskočila prvič. Na 1,89 m je prvič za las podrla letvico, v drugem poskusu pa je bila ob glasnem ploskanju stadiona, saj je bil to tedaj edini nastop, uspešna.

Lia Apostolovski je zasedla 12. mesto. Foto: Reuters

Nato so letvico premaknili na višino 1,93 metra, kar bi bil njen osebni in mlajši članski državni rekord. Po dveh neuspešnih skokih je bila dvaindvajsetletna atletinja v tretjem skoku ponovno kot edina nastopajoča na stadionu deležna glasne podpore, a je za las letvico podrla in potem doživela za konec nastopa še glasen aplavz.

Zupinova je pričakovala več

Slovenska rekorderka Agata Zupin je v kvalifikacijah teka na 400 m z ovirami na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu zasedla skupno 32. mesto (57,12) in se ni uvrstila v polfinale. Zupinova je tekla v četrti od petih kvalifikacijskih skupin, v kateri je imela zadnji izid sezone, a je na predzadnjem mestu prišla v cilj.

"Pričakovala sem nekaj več, a to je čas, ki sem ga očitno trenutno sposobna doseči. Že v Novem mestu sem v teku na 200 m pred SP videla, da nisem tako hitra kot sem bila že. Za polfinale je bilo treba teči zelo dober izid, za kaj takega bom morala še precej delati. Po vseh težavah s poškodbami sem vesela, da sem lahko ponovno tekmovala na taki ravni. Do evropskega prvenstva naslednji mesec moram še malo trenirati, predvsem pa pridobiti samozavest," je povedala Zupinova po tekmi.

Prve štiri iz vsake skupine ter še štiri najhitrejše po času so se uvrstile v polfinale. Po času je bilo to 56,09 sekunde, kar je blizu slovenskega rekorda 55,96, ki ga je Zupinova dosegla 22. julija 2017 v Grossetu. Letos je najhitreje tekla 56,84 sekunde.

V skupini Zupinove je bila prva s 54,45 branilka naslova Američanka Dalilah Muhammad, olimpijska zmagovalka iz Ria de Jsaneira ter srebrna lani v Tokiu. Druga je bila še na dveh SP leta 2013 (Moskva) in 2017 (London), vse posamično na visokih ovirah. Ob tem je v Tokiu in Dohi sodelovala tudi v obeh zlatih štafetah ZDA na 4 x 400 m.

Muhammadova je bila skupno v kvalifikacijah tretja, za Nizozemko Femke Bol, bronasto na lanskih OI (53,90), in rojakinjo Sydney McLaughlin (53,95), aktualno olimpijsko zmagovalko in svetovno podprvakinjo.

