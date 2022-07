Čeh po kolajno: Petega mesta pa res nočem imeti ponovno ob svojem imenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh bo na svetovnem prvenstvu v atletika v ameriškem Eugenu stopil v boj za medalje v metu diska v noči na sredo ob 3.33 po slovenskem času. Njegov estonski trener Gerd Kanter je že pred sezono napovedal boj za odličja na velikih tekmah, nadeja pa se dobre in tekoče izvedbe metov, "saj bo šel potem disk zelo daleč."

Čeh je v kvalifikacijah drugi dan SP s prvim metom in z 68,23 metra gladko zmogel avtomatično kvalifikacijsko normo (66 m). Tedaj je prišel na tekmovanje, stopil v krog za izmet in ga takoj nato zadovoljen zapustil kot tudi stadion Hayward Field, na katerem so še vedno vsi ostali borili za finale.

Vse je mogoče, a cilj je medalja

"To sem tudi načrtoval, nisem pa si mislil, da bo šlo tako hitro in tako daleč. V prvi met sem šel bolj na lahko, da bi bil potem bolj samozavesten, in z željo, da bi poslal disk prek 66 m. Pa je šlo prek 68 m, tako da je bilo res super ... Komaj čakam na finale," je Kristjan Čeh povedal po kvalifikacijah.

"Letos imam enkratno priložnost z dvema velikima tekmama v sezoni. Vse je mogoče, petega mesta pa res nočem imeti ponovno ob svojem imenu," je Čeh želje po medaljah posredno izpostavil že na predstavitvi svoje sezone 28. februarja na domačem Ptuju.

Triindvajsetletni Čeh je bil peti na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu. Medalje na velikih članskih tekmah še nima. Nastopil je sicer le na dveh, 31. mesto je osvojil na SP v Dohi leta 2019, na evropskem prvenstvu avgusta v Münchnu bo debitant.

Evropski rekorder do 23 let je bil v tej starostni skupini dvakrat evropski prvak, nazadnje lani v Tallinnu. Leta 2018 je osvojil srebro v španski Tarragoni na sredozemskih igrah, prejšnji mesec na tem tekmovanju v alžirskem Oranu zaradi priprav na SP ni nastopil.

"Ker je tako velik in ima dolge roke potrebuje le dobro, tekočo tehnično izvedbo metov, da bo šel disk zelo daleč," je o svojem varovancu Čehu povedal estonski trener Ged Kanter, sam že legenda v metu diska. Foto: Guliverimage

"Potrebuje le dobro, tekočo tehnično izvedbo metov"

Čeh, najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja in ta čas najboljši metalec diska na svetu, na lanskih OI v Tokiu ni imel trenerja. Po sezoni se je dogovori za sodelovanje s Kanterjem.

"Čeh drugič nastopa na SP, nima še medalje na velikih tekmah. Je pa v dobrem položaju, za njim je zelo lepa sezona. Ohranjati mora trezno glavo in uživati v tekmovanju, za katerega je zelo dobro pripravljen. Ker je tako velik in ima dolge roke potrebuje le dobro, tekočo tehnično izvedbo metov, da bo šel disk zelo daleč," je pred finalom izpostavil Gerd Kanter.

Ta je najboljši estonski športnik v zgodovini, nekdanji olimpijski in svetovni prvak ter lastnik tretjega izida vseh časov. Čeh je s 23. mesta, ki ga je imel pred sezono, v Birminghamu 21. maja na diamantni ligi z 71,27 m in državnim rekordom prešel na deseto mesto v zgodovini.

Ptujčan je na letošnji diamantni ligi neporažen, praktično na vseh tekmah se je gibal okrog magične meje 70 m in je tudi v očeh tujih strokovnjakov in medijev prepričljivo najboljši metalec diska dosedanjega dela sezone.

