Odlična Tina Šutej povsem blizu odličju, Čeh že s prvim metom zanesljivo v finale

Izjemno je nastopil Šutejeva, ki je zadnjič neuspešno skakala na 4,80 m. Ta višina je štiri centimetre nad slovenskim rekordom 4,76 m, ki ga je Šutejeva dosegla 11. septembra lani v Ljubljani.

Čeh je že s svojim prvim metom z 68,23 metra gladko zmogel avtomatično kvalifikacijsko normo (66 m). Boj za medalje bo v noči na sredo ob 3.33 po slovenskem času.

Kristjan Čeh se je že s prvim metom uvrstil v finale. Foto: Reuters

Horvatova se je ogrela za paradno disciplino

Anita Horvat je tekla v četrti od šestih skupin ter v njej zasedla šesto mesto. Prve tri iz vsake skupine ter še šest najhitrejših po času so se uvrstile v polfinale, za to je bilo treba teči najmanj 52,18 sekunde. "Ogrela sem se za četrtkov nastop na 800 m, ki je moja glavna disciplina letos. Tam bo cilj uvrstitev v polfinale. Lahko bi se nastop razpletel nekaj bolje, pogoji pa niso bili najboljši. Veliko je bilo vetra na prvi ravnini, skoraj me je ustavilo in sem morala še enkrat začeti teči, tak sunek je bil. Teči bi morala blizu mojega najboljšega izida sezone, da bi mi uspel preboj v polfinale. Žal mi ni uspelo, čeprav sem dala vse od sebe," je povedala Horvatova.

Anita Horvat je dosegla 33. izid. Foto: Sportida V skupini je bila najhitrejša Marileidy Paulino (50,76), ki je na tem SP že osvojila zlato mešane štafete Dominikanske republike. Je tudi prva na svetovni lestvici in je bila srebrna lani na OI v Tokiu. Američanka Lynna Irby, lani si je na OI zlato pritekla v ženski štafeti in bron v mešani, je bila tretja z 51,78.

Na 400 m je imelo le sedem od 51 tekmovalk slabše izide sezone od Horvatove, 51,94 sekunde pa je dobre pol sekunde slabše od njenega državnega rekorda (51,22), a bi ji še nekoliko slabši čas zagotovil polfinale.

Horvatova, edina z dvema disciplinama v desetčlanski slovenski reprezentanci, bo na tem SP tekla še na 800 m. Ta je njena močnejša v tej sezoni, prvi krog kvalifikacij bo v noči na petek ob 2.10 po slovenskem času. Ima 25. izid sezone med 48 udeleženkami z osebnim rekordom 2:00,31.

