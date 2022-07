Fantastični Čeh z rekordom prvenstev postal svetovni prvak!

Do zdaj je rekord svetovnih prvenstev držal oče srebrnega Alekne Virgilijus, ki je leta 2005 orodje zalučal 70,17 metra.

Čeh je do zmagovitega meta prišel že v prvi seriji, z 71,13 je za svojim osebnim rekordom zaostal 14 centimetrov.

"Po drugem metu, ki je bil prek 69 m, sem si dejal le, da ne smem izgubiti medalje, pa katerakoli bo. Že pred tekmo sem si zastavil cilj, met čez 70 m in rekord prvenstev. Bilo je prek 71 m, sem si potem želel še več. Ampak ni šlo več. Je pa to moja prva članska medalja, in to zlata," je bil po tekmi, ogrnjen s slovensko zastavo, vesel Čeh.

Na Haywardu Fieldu je bil razred zase. Še najbolj se mu je, tudi za prvo člansko odličje, približal Litovec Mykolas Alekna (69,27 m). Devetnajstletnik in lanski mladinski svetovni prvak je sin nekdanjega dvakratnega olimpijskega in dvakratnega svetovnega prvaka Virgilijusa Alekne.

Tudi bron je šel v Litvo, osvojil ga je nekdanji svetovni prvak in aktualni evropski prvak Litovec Andrius Gudžius (67,55 m). Četrti je bil s 67,10 m branilec naslova Daniel Stahl iz Švedske, tudi olimpijski zmagovalec iz Tokia.

71,13 metra je za skoraj meter izboljšan rekord svetovnih prvenstev. Foto: Reuters S 23 leti in 153 dnevi je postal najmlajši svetovni prvak v metu diska.

At 23 years and 153 days, Kristjan Ceh 🇸🇮 becomes the youngest ever world discus champion.



And he smashes the championship record with 71.13m to win the title! 💿#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/lPVhJ07v7c — European Athletics (@EuroAthletics) July 20, 2022

Čeh je ime dva meta prek 70 m, edini je presegel to mejo in se povsem približal državnemu rekordu 71,27 m, s katerim je v Birminghamu 21. maja letos na diamantni ligi prešel na deseto mesto v zgodovini.

Triindvajsetletni slovenski junak SP je finale začel s 65,27 m in po metu zmajeval z glavo. Po uvodni seriji je bil peti, na prvih treh mestih so bili Gudžius (67,31 m), Alekna (66,64 m) in Stahl (66,59 m).

Potem je sledil met, ki jih je v tej sezoni 2,06 metra visoki Ptujčan sicer dosegel že mnogo. Gledalci na stadionu so po pristanku diska skoraj soglasno vzdihnili "Uuu!".

Po merjenju je sledil glasen aplavz. Čeh je vrgel 69,02 m in uradni napovedovalec že tedaj dejal, da bo to verjetno dovolj za odličje in da bo slovenski favorit za najvišja mesta lahko poslej metal sproščeno.

V tretji seriji je Stahl na kratko prevzel vodstvo z 69,16 m, a so mu sodniki dosodili prestop in je ostal peti (66,59 m).

Tako je Čeh pred tretjim metom še naprej prepričljivo vodil. Po izpisanem izidu 71,13 m na semaforju je visoko dvignil roke in glasno zakričal, pa se ga ni slišalo, ogromno gledalcev je v navdušenju nad izjemnim metom prav tako glasno pospremilo dosežek.

Alekna se je v četrti seriji Čehu približal, a disk ni prešel sedemdeset metrske oznake (69,27 m). Čeh je nato vrgel 68,95 m in v peti seriji 70,51 m. Litovca na drugem in tretjem mestu sta prestopila, Stahl pa je z 67,10 metra prešel na četrto mesto.

Čeh, ki je tekmo zaključil s svojim drugim najslabšim metom 67,57 m, kar pa bi bilo tudi dovolj za bron, je v kvalifikacijah drugi dan SP s prvim metom in z 68,23 metra gladko zmogel avtomatično kvalifikacijsko normo (66 m).

Foto: Reuters

Tedaj je prišel na tekmovanje, stopil v krog za izmet in ga takoj nato zadovoljen zapustil kot tudi stadion, na katerem so še vedno vsi ostali borili za finale. V kvalifikacijah je bil drugi, prvi izid je dosegel Alekna (68,91 m).

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja in ta čas najboljši metalec diska na svetu na lanskih OI v Tokiu, kjer je bil peti, ni imel trenerja. Po sezoni se je dogovori za sodelovanje z Gerdom Kanterjem.

Ta je najboljši estonski športnik v zgodovini, nekdanji olimpijski in svetovni prvak ter lastnik tretjega izida vseh časov. Čeh je s 23. mesta, ki ga je imel pred sezono, maja v Birminghamu napredoval na rob deseterice.

Ptujčan je na letošnji diamantni ligi neporažen, praktično na vseh tekmah se je gibal okrog magične meje 70 m in je bil tudi v očeh tujih strokovnjakov in medijev favorit kot prepričljivo najboljši metalec diska dosedanjega dela sezone.

Foto: Reuters

Pred prvenstvom v ZDA je nastopil je le na dveh velikih članskih tekmovanjih, 31. mesto je osvojil še na SP v Dohi leta 2019. Ima pa dve zlati medalji z EP do 23 let in srebro s sredozemskih iger v Tarragoni 2018, letos v Alžiriji na SI ni nastopil.

Na evropskem prvenstvu avgusta v Münchnu bo debitant, zaradi pandemije novega koronavirusa so prvenstvo pred dvema letoma v Parizu odpovedali in ga niso nadomestili, pred štirimi leti v Berlinu pa Čeh še ni nastopil.

KRISTJAN ČEH - rojen: 7. 2. 1999, Ptuj

- prebivališče: Ptuj, Tallin

- višina: 206 cm

- teža: 130 kg

- klub: Ptuj

- trener: Gerd Kanter, do junija 2021 sedem let Gorazd Rajher

- poklic: študent agronomije, zaposlen v slovenski vojski

- hobiji: včasih pomoč na domači kmetiji

- disciplina: met diska

- osebni in slovenski rekord: 71,27 m, 21. maja, Birmingham (evropski rekord do 23 let)

V Birminghamu je 21. maja na diamantni ligi z 71,27 m in državnim rekordom prešel na deseto mesto vseh časov.

- prisotnost na socialnih omrežjih: Instagram (www.instagram.com/kristjanceh/feed/)

- zadnja knjiga: šolske

- naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: nimam

- športni idol: Robert Harting

- naj hrana/naj pijača: dunajski zrezek/fanta

- št. noge: 49,5

- kaj bi počel, če ne bi bil športnik: delo na domači kmetiji Največji uspehi: OI:

5. mesto, Tokio 2021 SP: 1. mesto, Eugene 2022

31. mesto, Doha 2019 EP:/. Ostali uspehi: 1. mesto, EP do 23 let, Tallinn 2021

1. mesto, EP do 23 let, Gävle 2019

1. mesto, evropski pokal v metih, Šamorin 2019

2. mesto, SI Tarragona 2018

15. mesto mladinsko SP Tampere 2018