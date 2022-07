Čeh četrti Slovenec s kolajno na SP, Kozmus v zlatem klubu ni več sam

Za slovensko atletiko je izjemen dan. Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v metu diska upravičil vlogo ožjega favorita za zlato odličje. In to na izjemno suveren način. Disk je v tretji seriji zalučal do 71,13 metra, kar je nov rekord svetovnih prvenstev. Prejšnjega, ki je bil od leta 2005 v lasti Litovca Virgilijusa Alekne je izboljšal za skoraj en meter (70,17).

Ptujčan, ki je s 23 leti in 153 dnevi postal najmlajši svetovni prvak v tej disciplini, je najbližjega zasledovalca Mykolasa Alekno ugnal za skoraj dva metra. Sin nekdanjega šampiona je zmogel 69,27 metra. Tretji je bil še en Litovec Andrius Gudzius (67,55).

Čeh, ki se je po olimpijski sezoni dogovoril za sodelovanje z nekdanjim estonskim velikanom v metu diska Gerdom Kanterjem, se je podpisal pod šesto slovensko odličje na svetovnih prvenstvih. Drugo zlato. Postal je četrti Slovenec s kolajno na SP.

Primož Kozmus je leta 2009 osvojil prvo slovensko zlato odličje na SP. Foto: Reuters

Pred njim je svetovni prvak pred 13 leti v Berlinu postal metalec kladiva Primož Kozmus. Brežičan je na svetovnih prvenstvih osvojil celoten komplet odličij, pa tudi četrto in peto mesto. Srebro si je priboril leta 2007 v Osaki, bron pa leta 2011 v Daeguju.

Gregor Cankar se je podpisal pod prvo slovensko odličje na svetovnih prvenstvih v atletiki na prostem. Foto: Reuters

Prvo slovensko odličje na svetovnih prvenstvih je sicer leta 1999 v Sevilli osvojil skakalec v daljino Gregor Cankar.

Kolajno je okoli vratu, čeprav z zajetno zamudo, prejela tudi Marija Šestak. Šestakova je bila na SP v Osaki (2007) v troskoku sicer peta, a je nato zaradi dopinških prekrškov njenih tekmic pridobila dve mesti. Kolajno je tako prejela več kot desetletje pozneje.

Marija Šestak je takole več kot desetletje pozneje prejela bronasto kolajno. Foto: Getty Images

Leta 1997 je na svetovnem prvenstvu v Atenah Brigita Bukovec osvojila četrto mesto. V teku na 100 metrov ovire je za osem stotink zgrešila bron.

Brigita Bukovec je leta 1997 osvojila četrto mesto. Foto: Reuters

Kozmus je bil v igri za odličje tudi leta 2013 v Lužnikih, kjer pa je v razburljivem finalu zasedel nehvaležno četrto mesto. Od brona ga je ločevalo 14 centimetrov.

Tina Šutej je pred dnevi osvojila četrto mesto. Foto: Reuters

Tretje četrto mesto pa je pred dnevi pripadlo skakalki ob palici Tini Šutej, ki je v Eugenu preskočila 470 centimetrov in bila najboljša Evropejka.

KRISTJAN ČEH

- rojen: 7. 2. 1999, Ptuj

- prebivališče: Ptuj, Talin

- višina: 206 cm

- teža: 130 kg

- klub: Ptuj

- trener: Gerd Kanter, do junija 2021 sedem let Gorazd Rajher

- poklic: študent agronomije, zaposlen v slovenski vojski

- hobiji: včasih pomoč na domači kmetiji

- disciplina: met diska

- osebni in slovenski rekord: 71,27 m, 21. maja, Birmingham (evropski rekord do 23 let)

V Birminghamu je 21. maja na diamantni ligi z 71,27 m in državnim rekordom prešel na deseto mesto vseh časov.

- prisotnost na socialnih omrežjih: Instagram (www.instagram.com/kristjanceh/feed/)

- zadnja knjiga: šolske

- naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: nimam

- športni idol: Robert Harting

- naj hrana/naj pijača: dunajski zrezek/fanta

- št. noge: 49,5

- kaj bi počel, če ne bi bil športnik: delo na domači kmetiji

Največji uspehi:

OI:

5. mesto, Tokio 2021

SP:

1. mesto, Eugene 2022

31. mesto, Doha 2019

EP:/.

Ostali uspehi:

1. mesto, EP do 23 let, Tallinn 2021

1. mesto, EP do 23 let, Gävle 2019

1. mesto, evropski pokal v metih, Šamorin 2019

2. mesto, SI Tarragona 2018

15. mesto mladinsko SP Tampere 2018



Vir: STA