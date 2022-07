"Kristjan je res neizmeren talent in mislim, da je, če ga ne zaustavi kaka višja sila, zanj meja le nebo," nam je po osvojenem zlatem odličju Kristjana Čeha na svetovnem prvenstvu dejal nekdanji slovenski atlet Igor Primc, ki je več kot 20 let držal slovenski rekord, na sposobnosti in talent 23-letnega Čeha pa je opozoril že leta 2018.

Igor Primc je bil z metom 64,79 metra več kot 20 let lastnik slovenskega rekorda v metu diska. Junija 2020 ga je nato na lestvici najboljših dosežkov v Sloveniji presegel ravno Kristjan Čeh, ki je od takrat slovenski rekord še popravil in od letošnjega maja zdaj znaša 71,27 metra. Danes je slovenski šampion postal svetovni prvak. Na 23-letnega Ptujčana je že leta 2018 kot gost v naši rubriki Druga kariera nanj opozoril tudi Primc, ki je Čehu že takrat napovedoval lepo prihodnost.

Igor Primc (na sliki levo) v družbi Primoža Kozmusa in Mirana Vodovnika Foto: Vid Ponikvar

In manj kot štiri leta pozneje je Čeh kot drugi Slovenec osvojil zlato odličje na svetovnem prvenstvu. Pred njim se je na najvišjo stopničko zavihtel še Primož Kozmus, ki je bil leta 2009 zlat v metu kladiva. "To je zagotovo fantastičen uspeh, rekel bi, da celo boljši, kot ga je Kozmus dosegel leta 2009, vsaj kar zadeva rezultat, saj je Čeh dosegel tudi rekord svetovnih prvenstev. Po eni strani smo pričakovali zlato odličje, je pa res, da se na takšnih tekmovanjih prav nikoli ne ve," je po zmagi rojaka dejal 33-kratni slovenski prvak v metu diska.

V tretji seriji je dosegel rezultat 71,13 metra in le za malo zaostal za slovenskim rekordom, ki ga je maja dosegel na mitingu atletske Diamantne lige v Birminghamu in znaša 71,27 metra. Foto: Reuters

Čeh je disk zalučal kar 71,13 metra daleč, s čimer je precej odskočil od konkurence. Drugi Litovec Virgilijus Alekna je zmogel 69,27 metra, tretji je bil njegov rojak Andrius Gudžius (67,55 m). Kar nekoliko presenetljivo je brez odličja ostal branilec naslova in olimpijski prvak Šved Daniel Stahl (67,10 m).

"Tistega drugega meta od Stahla, ki je šel čez 69 metrov, a pozneje ni bil priznan, nisem videl, tako da ne vem, kaj natanko se je takrat dogajalo, in povsem mogoče je, da bi se tekmovanje razvilo drugače, če bi bil ta met priznan. Dejstvo pa je, da če ti že v drugem metu presežeš 69 metrov, tako kot je to uspelo Kristjanu, je bila medalja že skoraj zagotovljena. Verjetno še ne zlata, a Kristjan je bil danes razred zase. Avstrijec Weisshaidinger ni vrgel svojih metrov, Švicar Petterson v tej sezoni ni v takšni formi, na mladega Alekno pa je opozarjal že Kristjan, in to smo videli že v kvalifikacijah, tudi v finalu pa je bil nekaj časa blizu. A met prek 71 metrov je bil zagotovo nedosegljiv za vse preostale," je dogajanje pospremil Primc.

Čeh je bil sicer že pred začetkom tekmovanja v ožjem krogu favoritov za odličja. Na letošnjih mitingih diamantne lige je še neporažen. Po lanskem petem mestu na olimpijskih igrah se je odločil za spremembo na trenerskem mestu, dirigentsko palico je Čeh postavil v roke Gerda Kanterja, kar se je izkazalo za zadetek v polno. "Kristjan je na vseh tekmah metal v bližino 70 metrov in zato sem pričakoval, da se lahko tej meji približa tudi na svetovnem prvenstvu. Res je odlično pripravljen in ta poteza, da je poiskal trenerja, ki ve, kako se na takšnih prvenstvih meče in vede, se je izkazala za odlično. Res pa je, da je imel Kristjan stabilno tehniko že pri prejšnjem trenerju Gorazdu Rajherju. Kar je letos Kristjan kazal skozi sezono tudi na diamantni ligi, je bila dobra napoved, a tudi v primeru Stahla, ki ima najboljši rezultat letos na svetu, se vidi, da lahko to na koncu ne pomeni nič, če ne opraviš svojega dela na tekmovanju," pravi Primc.

Igor Primc je navdušen nad dosežkom svojega rojaka. Foto: Vid Ponikvar

"Zelo pomembno je, da tekmovalec v prvih treh metih doseže dober rezultat, ker se potem lažje diha in se lažje sprostiš," je še dejal nekdanji slovenski atlet, ki je za Slovenijo dvakrat nastopil na olimpijskih igrah.

"Zanj je meja le nebo" "Kristjan je res neizmeren talent." Foto: Reuters

In kje so meje za izjemnega 23-letnega Slovenca? "Do zdaj sem nekako mislil, da je Alekna tisti, ki bi lahko vrgel svetovni rekord, pa verjamem, da je Kristjan še bolj nadarjen in še bolj primeren kandidat za to daljavo. A svetovnih rekordov se ne dosega vsak dan, za vsak centimeter je treba garati, je pa res, da lahko že en izjemen met v dober veter naredi presežek. Natanko tak je bil tisti leta 1986, ko je Jürgen Schult vrgel tisti met 74,08 metra daleč v dobrih razmerah. Mislim, da je bil njegov drugi najboljši izid manj kot 72 metrov, tako da je v dobrem vetru mogoče vse. Kristjan je res neizmeren talent in mislim, da če ga ne zaustavi neka višja sila, je zanj meja le nebo," je še sklenil Primc.

Preberite še: