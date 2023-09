Čehu ni uspelo ubraniti naslova, presenetil je Avstralec, padel tudi svetovni rekord

Matthew Denny, četrti na letošnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti in tudi na olimpijskih igrah 2021 v Tokiu, je do zmage prišel v predzadnjem metu tekme, pred tem je od druge serije naprej slovenski rekorder ves čas vodil.

Tako se je ponovila zgodba s SP v madžarski prestolnici, ko je na podoben način Čeh izgubil zlato. Tedaj ga je ugnal aktualni olimpijski zmagovalec in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske, ki je bil tokrat tretji (67,36 m).

Kaj se je dogajalo?

Čeh, ki je lani zmagal na vseh diamantnih tekmah, je tako ponovil sobotno uvrstitev Tine Šutej, ki je bila v skoku s palico druga in je z državnim rekordom na prostem za las zgrešila zmago. Šesta je bila tretja slovenska finalistka Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke.

Štiriindvajsetletni Čeh, ki je lani v Eugenu postal svetovni prvak, je v prvi seriji edini med šesterico finalistov ostal brez veljavnega izida. Po 67,64 m v drugem poskusu je prevzel vodstvo, drugi je bil Stahl, ki je 67,13 m vrgel v drugi seriji in na kratko povedel, nato pa je Šved v tretji seriji vrgel še 67,36 m.

Ptujčan je bil tako po polovici tekme še vedno prvi, v tretjem poskusu so mu namerili 64,25 m. Tretji je bil Denny s 66,36, Avstralec je po prvi seriji s 64,97 tudi vodil. V četrti seriji, ko je Stahl postal drugi po Čehu na tekmi, ki ni imel veljavnega meta, je Denny s 67,37 m napredoval na drugo mesto.

Čehovih 67,64 m tokrat ni bilo dovolj za zmago. Foto: Reuters

Čeh je nato še drugič tudi sam ostal brez izida, v peti seriji pa so mu namerili 63,19 m. Stahl je v predzadnji seriji ostal brez izida, v šesti pa je končal s 65,62 m. Denny je s 68,43 m v svojem zadnjem poskusu in predzadnjem metu tekme postavil državni rekord in ponovno prevzel vodstvo, kar je navdušeno pozdravil in se že pred koncem veselil.

Čehu je ostal le še en poskus, ki pa je bil prekratek za izboljšanje uvrstitve in je namerno prestopil. Denny je tako dosegel svojo edino zmago v diamantni ligi doslej in najpomembnejšo v karieri. Poleg diamantnega pokala je dobil še 30.000 ameriških dolarjev, drugo mesto v finalu pa je vredno 12.000 ameriških zelencev.

