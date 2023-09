Massu ekipna zmaga v Novem mestu, Neja Filipič 6,47 m

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dvodnevnem atletskem pokalu Slovenije v Novem mestu je v obeh konkurencah ekipno po pričakovanjih zmagal ljubljanski Mass. Neja Filipič (Mass) je v skoku v daljino v zadnji seriji dosegla največjo daljavo tekme s 6,47 metra. Maja Mihalinec Zidar (Mass) in Andrej Skočir (Mass) sta bila prva tako na 100 kot na 200 m.

Matic Ian Guček (Kladivar) je v teku na 400 m ovire za zmago tekel krepko pod 51 sekundami (50,59). Na 3000 m je bila prepričljivo z 9:00,23 prva v cilju Klara Lukan (Kladivar), ki je nedavno postala diplomirana univerzitetna biotehnologinja.

Maja Mihalinec Zidar je po sobotni zmagi na 100 m prav tako z izidom sezone slavila še na na 200 m in s 23,69 sekunde ugnala Anito Horvat (Velenje, 24,07).

Med atleti je z zmago na pol stadionskega kroga dvojno sprintersko krono osvojil tudi Skočir z 21,03 sekunde. Le tri stotinke je zaostal sobotni zmagovalec na dvakrat daljši razdalji Lovro Mesec Košir (Mass, 21,06), tretji je bil drugouvrščeni na 400 m Rok Ferlan (Triglav, 21,26).

Na 3000 m je Vid Botolin (Kladivar) z 8:23,99 ugnal sobotnega zmagovalca na 5000 m in maratonca Primoža Kobeta (Krka, 8:34,50). Žan Ogrinc (Poljane Maribor, 1:51,83), srebrn na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru letos in lani na Slovaškem, in Jerneja Smonkar (Velenje), ki je brez prave konkurence nastopila zgolj za točke za njen velenjski klub, sta bila najboljša na dva stadionska kroga.

Sezono zaznamovali poškodbi

Neja Filipič, udeleženka skoraj vseh velikih tekem v zadnjih letih v troskoku, si naslednje leto želi, da bi tudi nastopila na vseh velikih tekmah, SP v dvorani, EP na prostem in olimpijskih igrah v Parizu. "Mojo letošnjo sezono sta zaznamovali poškodbi. Kljub temu sem v troskoku dosegla nekaj dobrih izidov, s takim pa sem v daljini končala sezono," je ocenila Filipič.

Maja Mihalinec Zidar je v najboljši formi prav ob koncu poletne sezone. Foto: Peter Kastelic/AZS

Mihalinec Zidar, ki se je v tem letu vrnila na tekmovališča po porodu, je v najboljši formi prav ob koncu, kot je tudi načrtovala. "Na krajšem sprintu sem se povsem približala ravni iz olimpijske sezone v Tokiu, malo manj na 200 m. To je vseeno lep obet za naslednjo olimpijsko sezono, ki jo bom začela z velikimi načrti že v dvorani," je povedala Mihalinec Zidar.

Za njo je bila druga po sobotni zanesljivi zmagi na 400 m Anita Horvat, srebrna na letošnjem dvoranskem EP na 800 m. "Sezono lahko ocenim kot zelo dobro, mala črna pika je finiš v ciljni ravnini na SP. A sem napredovala in si želim, da bi bilo tako tudi v naslednji sezoni."

Pomemben cilj OI v Parizu

Guček, ki je osvojil četrti mesti na EP za mlajše člane in tudi na evropskih igrah, je na tej tekmi preizkusil drugačen ritem korakov med ovirami. "To bom v pripravah sedaj vadil, izkazalo se je namreč za zelo dobro odločitev. S sezono sem zadovoljen, povečal sem stabilnost dobrih izidov in napredek v olimpijskem letu, ko se nadejam nastopa tudi na OI v Parizu, bo tudi pomemben cilj," je povedal Guček.

Matic Ian Guček že pogleduje proti Parizu. Foto: Peter Kastelic/AZS

S tem se je zaključila tudi mednarodna liga Telekoma Slovenje. Pred zadnjo tekmo sta bila v vodstvu slovenske serije največjih mitingov med atleti Rok Ferlan s 26 točkami in Agata Zupin s 30 točkami. Atletska zveza Slovenije bo uradni končni vrstni red sporočila v ponedeljek.