Udarec za olimpijskega prvaka: Bil je na poti do zlata, nato pa ..

Olimpijski prvak v deseteroboju in prvi favorit za svetovni naslov Damian Warner je bil po prvih štirih disciplinah na dobri poti do zmage tudi na svetovnem prvenstvu v Eugenu. Nato pa je imel Kanadčan na stadionu Hayward Field obilo smole, saj se je sredi teka na 400 metrov poškodoval in odstopil s tekmovanja.

Vodilni deseterobojec po štirih disciplinah Warner je dobro začel tudi tek na 400 metrov, nato pa se je 32-letnik po približno 130 metrih prijel za levo stegno in v bolečinah padel na tla.

"Nekajkrat sem začutil, kako me je zategnilo v stegenski mišici," je Warner povedal za CBC Sports.

Težko sprejeti tovrstni poraz

"To tekmovanje sem imel za ohranjevalnik zaslona na računalniku zadnjih nekaj let. Veliko ljudi mi je pomagalo priti do te točke. Počutim se, kot da sem jih na nek način razočaral. Prvič sem imel priložnost tekmovati pred sinom in dekletom," je zmajeval z glavo Kanadčan.

"Ta čas je težko pogoltniti tovrsten poraz. Narediti moram vse, kar lahko, da se vrnem močnejši ... In upam, da se vrnem spet nazaj v svetovni vrh," je še dejal Warner.

Poleg dveh olimpijskih medalj, zlate lani poleti z iger Tokio 2020 ter bronaste z iger 2016 v Rio de Janeiru, se je Warner že trikrat povzpel na zmagovalni oder SP - leta 2015 je bil srebrn, leta 2013 in 2019 pa bronast -, vendar doslej še nikoli na najvišjo stopničko.

V začasni razvrstitvi po petih od desetih disciplin je tako vodstvo prevzel Portoričan Ayden Owens-Delerme s 4606 točkami. Danes deseterobojce čakajo še nastopi na 110 m ovire, v metu diska, skoku s palico, metu kopja in na 1500 m.