Čeh še ni ponotranjil velikega uspeha: Verjetno bo še prišlo za mano

"Po mojem se še ne zavedam povsem. Pač, tekma je bila, zmagal sem ... Verjetno bo še prišlo za mano," nekaj dni po tem, ko je na svetovnem atletskem prvenstvu v Eugenu v ZDA osvojil naslov prvaka, priznava izjemni slovenski metalec diska Kristjan Čeh. Z dosežki naših tekmovalcev na svetovnem prvenstvu so nadvse zadovoljni tudi v Atletski zvezi Slovenije, poleg Čeha sta namreč v ZDA zablesteli tudi skakalka ob palici Tina Šutej in tekačica Anita Hrovat.

Kristjan Čeh ima v dneh po osvojeni zlati medalji na svetovnem prvenstvu še veliko prijetnih obveznosti. Takoj po vrnitvi iz ZDA so mu sprejem že pripravili sokrajani v Podvincih pri Ptuju, danes pa še Atletska zveza Slovenije, ki je svojega najboljšega športnika tudi denarno nagradila. Direktor krovne slovenske zveze Nejc Jeraša je Čehu danes na sprejemu v Ljubljani predal ček v vrednosti deset tisoč evrov, obenem je najboljši metalec diska na svetu dobil še nagrado pokrovitelja zveze Telekoma Slovenije, ki mu je namenil enoletno naročnino na Neo.

Ptujčan te dni prejema nagrade. Foto: Bojan Puhek

"Poskusil se bom potruditi, kolikor se bo dalo"

Konkurenca v Münchnu bo domala enaka tisti v Eugenu. Foto: Bojan Puhek 23-letni štajerski orjak Čeh je nedvomno prvo ime slovenske reprezentance, Sloveniji je s svetovnega prvenstva prinesel prvo odličje po enajstih letih suše, za nameček še tisto najbolj žlahtno, njegov met 71,13 metra pa je trenutno tretji najboljši dosežek sezone v tej disciplini. Tudi drugi (71,27) je v lasti Ptujčana, dosegel ga je 21. maja letos na diamantni ligi v Birminghamu, najdaljši met sezone pa je sicer uspel Švedu Danielu Stahlu (71,47 m).

Čehu torej manjka še 20 centimetrov, da ujame najbolj dominantnega "diskača" zadnjega obdobja, ki ga je letos premagal že drugič. Morda mu to uspe že čez mesec dni na evropskem prvenstvu v Münchnu. V metu diska bo v nasprotju z marsikatero drugo atletsko disciplino na Bavarskem domala enaka konkurenca. "Poskusil se bom potruditi, kolikor se bo dalo, videli pa bomo, kaj bo. Je pa res, da je konkurenca praktično ista, ni razlike," pravi Čeh.

Šutejeva še čaka palice iz ZDA

Skakalka ob palici Tina Šutej je bila s četrtim mestom naša druga najuspešnejša tekmovalka na svetovnem prvenstvu. Sprva je bila nad dosežkom razočarana, želela si je namreč medaljo, a zdaj se le sprijaznila z "leseno". "To je moj najboljši izid na SP na prostem," je povedala, a njene ambicije so vendarle višje: "Seveda sem bila malo razočarana, a tista različica mene, ki se je pokazala na tekmi, ni bila najboljša. Malo je zmanjkalo, mogoče po kvalifikacijah tudi nisem bila najbolj samozavestna, ampak to še ne pomeni, da nimam energije in želje za napredek. Zdaj se osredotočam na EP." V Eugenu je bila najboljša Evropejka, zato bo lahko v München odpotovala optimistično. "Upam le, da iz ZDA čim prej pridejo še moje palice, da bom lahko začela trenirati," je še povedala.

Tina Šutej upa, da bo na evropskem prvenstvu le osvojila odličje, Srđan Đorđević pa je okrcal prireditelje SP. Foto: Bojan Puhek

Slabe razmere za bivanje v ZDA

Zapleti pri letalskih prevozih opreme pa niso bila edina neprijetnost, ki so jo doživeli slovenski tekmovalke in tekmovalci. Vodja ekipe na SP v Eugenu, trener Srđan Đorđević, je razkril, da so si prireditelji turnirja prislužili črno piko. Slovenska izbrana vrsta je imela namreč v Oregonu precej slabe razmere za bivanje. V sobah brez klimatskih naprav so bile temperature tudi prek 35 stopinj Celzija, nastanjeni so bili v nekakšnih dijaških domovih, spali na pogradih, za Čeha premajhnih, zato si je vzmetnico namestil kar na tla in spal tam. "Drugi so imeli boljše pogoje, predvsem Američani," se je jezil Đorđević.

Tudi on pa je poudaril, da je za slovensko reprezentanco izjemno uspešno SP, ter dodal, da ima ta generacija možnost, da bo naredila še več, ne pa nujno že na evropskem prvenstvu: "Težko je doseči dva vrhova v nekaj tednih, tako da bo EP nova tekma, nekateri so sicer že takoj bolj merili na to. A prepričan sem, da to ni bila zadnja beseda te generacije."

Horvatova presenetila tudi samo sebe

Anita Horvat je poskrbela za najlepše presenečenje v slovenski reprezentanci, prvič je na SP tekla na 800 metrov in kar dvakrat pod dvema minutama. Danes zjutraj po slovenskem času je v finalu osvojila izjemno sedmo mesto, zato se je v Ljubljano javila kar iz ZDA: "Ravno sem končala finale na 800 metrov. Če bi me kdo pred prvenstvom vprašal, kakšni so moji cilji, bi mu odgovorila uvrstitev v polfinale. Zdaj sem sedma na svetu, svoja pričakovanja sem torej presegla."

Neja Filipič se bo "odkupila" v Münchnu. Foto: Bojan Puhek

Neja Filipič se bo odkupila na evropskem prvenstvu

Ena tistih, ki si je za glavni cilj izbrala prihajajoče evropsko prvenstvo, pa je troskokašica Neja Filipič. Na svetovnem prvenstvu je bila 16., v Münchnu računa na veliko boljši izid. "Zgodilo se ni nič tragičnega. Enostavno je bilo preveč tekem v sezoni in ni se mi uspelo povsem sestaviti za SP. Kar pa ni bili niti cilj, že od začetka sezone se bolj usmerjam na evropsko prvenstvo. Zmanjkalo je nekaj tehničnih elementov, ker treningi zaradi tekem niso potekali tako, kot bi morali. Imam pa zdaj še večjo motivacijo, da vas navdušim na evropskem prvenstvu. Se bom odkupila," je dejala. Na evropskem prvenstvu se lahko zgodi marsikaj, na stari celini trenutno namreč ni tekmovalke, ki bi po izidih izstopala, Filipičeva pa spada v evropski vrh.

Evropsko prvenstvo v Münchnu se bo začelo 15. in končalo 21. avgusta.