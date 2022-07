Sokrajani glasno pozdravili zlatega Kristjana Čeha #foto

V domačih Podvincih pri Ptuju so zvečer pripravili sprejem ob prihodu svetovnega prvaka v metu diska z atletskega svetovnega prvenstva v ameriškem Eugenu Kristjana Čeha. Lastnik druge zlate medalje za slovensko atletiko je bil nad sprejemom sokrajanov navdušen, pričakala sta ga tudi ponosna starša ter brat in sestra.

Dobra dva metra visoki 23-letni "štajerski hrust" je domov prispel neposredno z zagrebškega letališča, pred podvinskim gasilskim domom pa ga je pričakala velika množica domačinov, pa tudi ptujska županja Nuška Gajšek in direktor Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejc Jeraša.

Prva je ob čestitki priznala, da si verjetno še pred petimi leti nihče ni upal verjeti, da se lahko uresniči to, kar je uspelo Čehu. "Mesto poka od ponosa in verjamem, da je to res dobra popotnica za nadaljnjo športno pot," je dejala Gajškova.

Fotogalerija s sprejema (Blaž Weindorfer/Sportida):

Tudi Jeraša je poudaril, da gre za izjemen dosežek in pomemben mejnik v razvoju slovenske atletike. "Kristjan je pri vseh tistih, ki smo prebedeli noč, poskrbel za rosne oči in marsikatero solzo," je dejal direktor AZS in dodal, da je Čeh prvič šel na veliko tekmovanje kot favorit, pri tem pa ni le zdržal pritiska, pač pa je odločno vsemu svetu pokazal, da je najboljši metalec diska na svetu.

Ob tem mu je zaželel, da v svoji karieri še naprej uživa, doseže še veliko uspehov, na koncu pa le doseže cilj, ki ga je omenil takoj po osvojeni zlati medalji, torej da nekoč premaga tudi kar 36 let star rekord v njegovi disciplini.

Čeh je ob prihodu med sokrajane ganjeno povedal, da so občutki ob vrnitvi domov odlični, saj ni pričakoval tako množičnega sprejema. Glede samega tekmovanja je povedal, da so v njegovem štabu očitno zelo dobro tempirali formo, kar mu je kljub hudi konkurenci prineslo zlato medaljo. Ob tem pa je priznal, da je na tokratnem tekmovanju pričakoval težje delo.

Glede načrtov, da bi napadel svetovni rekord, je v smehu dejal, da je za kaj takega verjetno še prehitro, vseeno pa dodal, da si to želi. "Mogoče bo prišlo čez dve, morda čez šest let. To je težko napovedati. Vsekakor pa je to dolgoročni cilj," je še dodal atlet, ki ga čez tri tedne čaka zelo podobna konkurenca tudi na evropskem prvenstvu v Münchnu.

Kristjan Čeh je zlato medaljo osvojil z rezultatom 71,13 metra, kar je bil tudi rekord svetovnih prvenstev, sicer pa gre šele za drugo slovensko zlato medaljo po metalcu kladiva Primožu Kozmusu leta 2009 v Berlinu in skupno šesto medaljo na dosedanjih osemnajstih svetovnih prvenstvih.

Podvinčan, sicer študent agronomije, ki mu je v veliko veselje tudi pomoč na domači kmetiji, zadnja leta več časa preživi v Estoniji, od koder prihaja njegovo dekle, zadnje leto pa tudi njegov trener in nekdanji odlični metalec diska Gerd Kanter. V drugo domovino se odpravlja že v torek, ko se bo pričel pripravljati na naslednjo veliko tekmo. Za oddih bo čas jeseni, ko se zaključi sezona, je pojasnil.

Njegov slovenski rekord znaša 71,27 metra in ga je postavil na mitingu diamantne lige maja letos v Birminghamu. S tem rezultatom je postavil tudi evropski rekord do 23 let in se v svetovni konkurenci uvrstil na deseto mesto vseh časov.

