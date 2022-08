Super EP je pred vrati: Ne bi bilo presenečenje, če bi bila slovenska odprava najuspešnejša do zdaj

Na evropskim prvenstvom v Münchnu bodo od 11. do 21. avgusta v devetih športih podelili 178 kompletov medalj. Slovenija se bo v bavarski prestolnici predstavila z nekaj velikimi favoriti za medalje, kot so športna plezalka Janja Garnbret, atlet Kristjan Čeh, kajakašica Anja Osterman, namizni tenisač Darko Jorgić ...

Otvoritvena slovesnost bo v četrtek, ko se bodo začela tudi prva tekmovanja. EP bodo pripravili v atletiki, kolesarstvu, gimnastiki, kajaku in kanuju na mirnih vodah, odbojki na mivki, športnem plezanju, namiznem tenisu, veslanju in triatlonu. EP v plavanju bo ob istočasno potekalo v Rimu in ni del združenega prvenstva.

Slovenska atletska reprezentanca, tekmovanja v kraljici športov se bodo na 25. EP začela prihodnji ponedeljek, bo ena največjih v zgodovini. Štiriindvajseterico, 10 atletov in 14 atletinj, bosta vodila svetovni prvak Čeh in evropska dvoranska podprvakinja ter tretja na dvoranskem SP Tina Šutej, ki sta med glavnimi favoriti za najvišja mesta v metu diska in skoku s palico. Glede na dosedanje dosežke pa ne bi bilo presenečenje, če bi bila ta odprava najuspešnejša kar se tiče odličij na prvenstvih stare celine.

Plezalci ciljajo visoko

Reprezentanca v športnem plezanju se bo predstavila s 13 tekmovalkami in tekmovalci. Selektor Gorazd Hren je dejal, da vsi ciljajo zelo visoko. Olimpijska zmagovalka Janja Garnbret se zaveda, da je favoritinja za zlato medaljo, boj za sam vrh je napovedal tudi Luka Potočar. Janja Garnbret je glavna kandidatka za naslov evropske prvakinje. Foto: Guliverimage

Pred Jorgićem na lestvici med Evropejci le Šved

Prvič po dolgih letih bo namiznoteniška reprezentanca nastopila brez Bojana Tokića. A so Slovenci brez njega na sredozemskih igrah v Alžiriji junija ubranili ekipno zlato, glavno breme je nosil Jorgić, ki se je odpovedal posamičnemu nastopu. Napovedal je boj za zmagovalni oder na EP, na svetovni lestvici je osmi, pred njim pa je od Evropejcev zgolj Šved Truls Moregardh (5.).

Darko Jorgić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ostermanova po kolajni na SP še po odličje na EP

Kajakašica Anja Osterman je v nedeljo na svetovnem prvenstvu v Halifaxu na 200 metrov zasedla drugo mesto in po treh medaljah v dvojcih prišla do posamičnega odličja. Po olimpijskih igrah se je razšla z najboljšo slovensko kajakašico na mirnih vodah doslej Špelo Ponomarenko Janić. Ta se je odločila, da ne bo nastopila na letošnjem SP in EP.

Anja Osterm je pred dnevi postala svetovna podprvakinja. Foto: Jan Šmit

14 kolesarjev in kolesark

Slovenija bo imela med 11. in 21. avgustom na EP v Münchnu 14 kolesarjev in kolesark. Ne bo sicer Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, se pa lahko kakšen odmeven rezultat pričakuje od Luke Mezgeca in Jana Tratnika v cestni vožnji in kronometru. Tudi gorska kolesarka Tanja Žakelj lahko pride visoko v olimpijskem krosu.

Foto: Vid Ponikvar

Gimnastična reprezentanca se v Nemčijo odpravlja s številčno ekipo sedmih članic in članov ter petih mladincev. Cilj članske reprezentance je po napovedih vsaj ena uvrstitev v finale. Najvišje cilja Teja Belak v preskoku.

Najboljša slovenska ženska dvojica v odbojki na mivki, Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik, bo kot edina slovenska dvojica nastopila v Münchnu. Slovenki bosta 23. nosilki prvenstva, prva tekma pa ju čaka 15. avgusta ob 21. uri, ko se bosta na osrednjem igrišču pomerili z Italijankama Claudio Scampoli in Margherito Bianchin. V skupini G bodo sicer igrale še Avstrijki Dorina in Ronja Klinger ter Nemki Chantal Laboureur in Sarah Schulz.

Tjaša Kotnik bo s Tajdo Lovšin 23. nosilka. Foto: OZS

Veslaška ekipa s petimi čolni

Veslaška ekipa se bo predstavila s petimi čolni, želja je kakšna uvrstitev v finale, v neolimpijskem lahkem skifu pa v vodstvu zveze napovedujejo boj za medaljo. Nastopili bodo tudi slovenski triatlonec in triatlonki, vendar ne v elitni kategoriji, ker je bil nastop v štafeti odpovedan. Med seniorji bodo tekmovali Monika Peterka, Ana Zadnik in Peter Križman.