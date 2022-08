Še en odličen tek Anite Horvat: tretje mesto na diamantni ligi in osebni rekord

Horvatova je bila na svetovnem prvenstvu v ameriškem Eugenu prejšnji mesec kot ena izmed dveh Evropejk sedma v finalu, kjer je v polfinalu drugič v karieri na dva stadionska kroga tekla pod dvema minutama.

Tokrat je tekla tretjič pod to mejo in zaostala le za dvema Američankama. Prva je bila Wilsonova, letošnja dvoranska svetovna prvakinja, na prostem in v dvorani pa je bila na SP še po dvakrat srebrna in bronasta. Horvatova jo je v finalu na SP v Eugenu premagala.

To je tudi odlična napoved evropskega prvenstva, ki se bo v Münchnu začela 15. avgusta. Na tem bo Antia Horvat ob Kristjanu Čehu in Tini Šutej kandidatka za kakšen res odmeven izid.

