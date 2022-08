Janja Garnbret zanesljivo v vodstvu, Mia Krampl na drugem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V polfinale se je uvrstila tudi Lučka Rakovec, ki je kvalifikacije končala na sedmem mestu. Foto: Ana Kovač Garnbretova, ki na evropskih prvenstvih v posamičnih disciplinah še nima naslova evropske prvakinje, je bila po nastopu v drugi smeri in zdrsu na višini 43+, jezna, saj je pričakovala, da ji bo v drugi smeri šlo lažje kot v prvi, v kateri se je kot edina v kvalifikacijah sprehodila do vrha smeri.

Vseh pet Slovenk si je zagotovilo nastop v polfinalu težavnosti. Mia Krampl je z višinama 54+ in 43+ druga, Vita Lukan šesta (48+, 38+), Lučka Rakovec sedma (52, 26), Sara Čopar 11. (36+, 37+).

"Vedno gledam na sebe, kaj bi lahko naredila boljše, tako da nisem bila ravno zadovoljna po drugi smeri, zato ker sem vedela, da mi je samo zdrsnilo in sem bila jezna sama na sebe. Če se mi ne bi primeril ta zdrs, bi mislim, lahko splezala do vrha tudi drugo smer. Sem pa zadovoljna, kako se je razpletlo v prvi smeri," je Garnbretova ocenila današnje kvalifikacije.

"Smeri so zelo dobre, tudi vzdušje je bilo takšno, kot da bi bilo danes finale, mislim, da bo lepa tekma," je Garnbretova pohvalila vzdušje na Kraljevem trgu (Königsplatzu) v Münchnu.

Balvani na sporedu v petek

Prvo slovensko favoritinjo v petek čakajo kvalifikacije balvanov, v katerih vse od aprila ni tekmovala. "Mislim, da menjati med balvani in težavnostjo ne bo problem, to sem itak morala narediti tudi na olimpijskih igrah, to delam tudi na treningih," je še povedala.

Janjo Garnbret v petek čaka preizkušnja na balvanih. Foto: Lena Drapella/IFSC "Sem naredila nekaj balvanskih treningov doma, da sem zbudila moje balvanske sposobnosti, tako da mislim, da bo v redu, se veselim," je dodala.

Garnbretova v Münchnu cilja na posamična naslova težavnostne in balvanske prvakinje stare celine. Najboljših osem v ženski oziroma moški konkurenci v balvanih in težavnosti pa se bo nato merilo še za naslov v novi olimpijski disciplini balvani-težavnost, ki bo na sporedu OI v Parizu leta 2024.

"Prvi cilj sta mi posamezni disciplini. Evropska prvakinja v balvanih in/ali težavnosti še nisem bila, tako da je to res glavni cilj sezone. V Münchnu bomo prvič testirali nov format olimpijskih iger in definitivno si želim biti del te osmerice v finalu kombinacije, definitivno si želim zmagati, ampak v prvi vrsti pa seveda hočem videti, kako bo to potekalo."

V polfinale se je uspelo prebiti tudi Jerneju Krudru. Foto: Instagram & Imdb

Za Slovenci so uspešni nastopi tudi v moških kvalifikacijah balvanov. Na spektakularnem prizorišču, obkroženem z zgodovinskimi stavbami, so se v polfinale uvrstili Jernej Kruder s tretjim, Anže Peharc z 11. in Luka Potočar z 19. dosežkom. Brez polfinala sta ostala Zan Lovenjak Sudar na 23. in Gregor Vezonik na 37. mestu.

"Zadnje dve leti hodim na tekme brez nekih pričakovanj, če se zgodi sem vesel, če se ne, nisem žalosten. Mogoče se zato ustvarja vtis, da sem nekoliko neresen, ampak uživam v tekmovanjih," je po kvalifikacijah dejal Kruder, ki je v Münchnu že osvojil naslov svetovnega podprvaka, sicer na prizorišču v Olimpijskem parku.

V težavnosti in balvanih se ob Garnbretovi za kombinacijo merita tudi Mia Krampl in Vita Lukan ter Luka Potočar, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik.