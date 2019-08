Janja Garnbret v polfinalu balvanov (spet) korak pred konkurenco

20-letna športna plezalka Janja Garnbret, branilka naslova svetovne prvakinje v balvanskem plezanju (in kombinaciji) iz Innsbrucka, je na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju na Japonskem suvereno opravila s polfinalnim delom in v finale vstopa kot vodilna. Njene reprezentančne kolegice Lučka Rakovec, Urška Repušič in Mia Krampl, so se razvrstila med 12. do 17. mestom. Slovenija ima v polfinalu še enega predstavnika: finale bo skušal uloviti tudi Jernej Kruder, 15. po kvalifikacijah.