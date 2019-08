Zdaj gre zares: Štiri Slovenke napredovale v polfinale balvanov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret je suvereno opravila s kvalifikacijami v balvanih in v polfinale vstopa kot vodilna. Prvo mesto si deli z Japonko Akiyo Noguchi.

Janja Garnbret je suvereno opravila s kvalifikacijami v balvanih in v polfinale vstopa kot vodilna. Prvo mesto si deli z Japonko Akiyo Noguchi. Foto: Ana Kovač

Z ženskimi kvalifikacijami v balvanih se je v japonskem Hačiodžiju v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času začelo svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Od petih Slovenk so bile v kvalifikacijskem krogu uspešne kar štiri.

V torkov polfinale (začel se bo ob 2. uri) so se uvrstile aktualna svetovna prvakinja v balvanih in kombinaciji Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Mia Krampl in Urška Repušič.

Garnbretova je v zgolj petih poskusih dosegla vrh vseh petih kvalifikacijskih smeri, in si prvo mesto deli z Japonko Akiyo Noguchi.

Rakovčeva ima 7., Kramplova in Repušičeva pa 19. rezultat kvalifikacij. Viti Lukan se je polfinale za las izmuznil. Dosegla je namreč 21. rezultat, v polfinale pa se je uvrstilo 20 tekmovalk.

Kvalifikacije v moški konkurenci bodo na sporedu jutri, 12. avgusta z začetkom ob 3. uri po srednjeevropskem času. Prvenstvo bodo tako začeli tudi Jernej Kruder, Anže Peharc, Domen Škofic in Gregor Vezonik, tretji z lanskega svetovnega prvenstva.

Preberite še: