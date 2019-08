Kruder rešil slovensko čast, trem rojakom se ni posrečilo

Slovenski športni plezalec Jernej Kruder je v drugi kvalifikacijski skupini zasedel osmo mesto. Njegovo plezanje ni bilo najboljše. Od petih balvanskih problemov je rešil dva, blizu je bil tudi v prvem balvanu, a je osvojil le tako imenovano cono, do vrha smeri pa ni splezal.

Celjan ima z velikih tekmovanj že kolajno. Na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Münchnu je kot prvi Slovenec v tej disciplini na SP splezal vse do srebra, takrat je bil boljši od Kruderja le Čeh Adam Ondra.

Peharc prekratek le za eno mesto

Anže Peharc je osvojil 21. mesto. Foto: Ana Kovač Zelo blizu napredovanju v drugi krog je bil Anže Peharc. Dvajseterico najboljših je zgrešil le za eno mesto. Njegov končni dosežek je 21. mesto. V težki prvi kvalifikacijski skupini je v prvem poskusu osvojil dva balvana od prvega do zadnjega oprimka ter coni na drugih dveh balvanih, kar pa ni zadostovalo za polfinalni krog.

Domen Škofic, ki ima višje cilje v težavnosti, je vpisal končno 27. mesto. Gregor Vezonik, ki je lani v Innsbrucku navdušil z bronom, na Japonskem ne bo ponovil ali izboljšal dosežka. Le en preplezan vrh je pomenil, da je prvenstvo sklenil na 39. mestu. Vezonik je na Japonskem nastopal le v balvanskem plezanju.

Kruder, Škofic in Peharc nastopajo v vseh posameznih disciplinah, balvanih, težavnosti in hitrosti, in se bodo potegovali tudi za eno od sedmih olimpijskih vstopnic v olimpijski kombinaciji.

V kvalifikacijah najboljša Japonca

Domačini prvenstva bodo imeli v polfinalu kar sedem predstavnikov. V kvalifikacijah pa so bili, razen Vezonika, uspešni vsi drugi nosilci kolajn z zadnjih treh SP.

Gregor Vezonik je edini nosilec medalje z zadnjih treh SP, ki se letos na Japonskem ni uvrstil v polfinale. Foto: Ana Kovač

Srebrni Kruder izpred petih let, Ondra, zlat leta 2014 in srebrn leta 2016, zlata Japonca s SP leta 2016 in 2018 Tomoa Narasaki in Kai Harada, bronasta s SP 2014 in 2016 Nemec Jan Hojer in Francoz Manuel Cornu ter srebrn z lanskega SP v Innsbrucku Jongwon Chon iz Južne Koreje. Prvo mesto kvalifikacij sta si razdelila domačin Yoshiyuki Ogata in Ondra.