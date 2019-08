"Novinarji ste me večkrat vprašali, kaj mi več pomeni. Zdaj vem." #intervju

"Bronasta medalja z lanskega svetovnega prvenstva v Innsbrucku leži v nekem kotu ... Medalje mi ne pomenijo kaj dosti. Več šteje sam občutek, ko se spomniš, kaj si doživel. Letos sem si večkrat ogledal posnetek polfinala in finala. Res je bilo dobro. Novinarji ste me lani večkrat vprašali, ali mi več pomeni zmaga na tekmi svetovnega pokala v Münchnu ali bron s svetovnega prvenstva v Innsbrucku, pa sem vedno odgovoril, da ne vem. Zdaj vem: Innsbruck, 100-odstotno," priznava Gregor Vezonik, 24-letni plezalec iz Raven na Koroškem, ki se bo na svetovnem prvenstvu v japonskem Hačiodžiju skušal približati lanskemu dosežku, ko je na presenečenje mnogih uplenil bronasto odličje.

Gregor Vezonik se je z lanskega svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Innsbrucku vrnil z bronastim odličjem z balvanov, kaj pričakuje letos? Foto: Urban Urbanc/Sportida

S kvalifikacijami v balvanih bodo jutri v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času (urnik si lahko ogledate na koncu besedila) svetovno prvenstvo v športnem plezanju v predmestju Tokia, Hačiodžiju, mestu z več kot pol milijona prebivalcev, odprli še plezalci.

Eden od štirih Slovencev, ki bodo reševali balvanske probleme, je poleg Jerneja Kruderja, Anžeta Peharca, Domna Škofica tudi Gregor Vezonik, lani tretji na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku.

"Letošnjo sezono sem analiziral in preanaliziral ... Vesel sem, da se je zgodila, zato da bom napake lahko odpravil. Iz letošnje sezone sem se ogromno naučil," poudarja Gregor Vezonik, lani peti balvanist sveta, letos pa je na lestvici najboljših bolderašev pristal na 15. mestu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

24-letni Korošec tudi v letošnji sezoni ostaja zvest balvanskemu plezanju in se ni lotil treningov hitrostnega in težavnostnega plezanja kot preostali v slovenski reprezentanci, kar ga ne uvršča med kandidate za nastop na olimpijskih igrah. Prepričan je namreč, da so igre v Tokiu za preboj v preostalih dveh disciplinah na sporedu enostavno prezgodaj, njegov zaostanek v težavnostnem in hitrostnem plezanju pa prevelik, da bi konkuriral najboljšim.

Štirje mušketirji, ki bodo na svetovnem prvenstvu na Japonskem v balvanih zastopali slovenske barve: Anže Peharc, Domen Škofic, Jernej Kruder in Gregor Vezonik. Foto: Manca Ogrin

Vezoniku letos ni šlo tako tekoče kot lani, ko smo njegov vzpon opisovali kot meteorski. V lansko sezono je namreč vstopil z 51. mestom (Meiringen), končal pa jo je kot peti balvanist sezone (leto prej je bil na lestvici 50.), s krstno zmago (na sklepni tekmi v Münchnu) in bronom svetovnega prvenstva v žepu.

Kaj pa letos? Kar je diplomant Fakultete za šport prikazal nikakor ni slabo (dvakrat osmi in 15. v balvanih), je pa v rezultatskem smislu precej manj kot lani.

Kako sam gleda na letošnjo kariero in kaj si obeta od japonske dogodivščine?

Lanski spomini na svetovno prvenstvo v Innsbrucku so verjetno še kako živi. Ste se letos na Japonsko podali z drugačnimi občutki? Lani ste zadnjo tekmo balvanske sezone kronali z zmago, letos ste bili osmi, v skupnem seštevku balvanov ste bili lani peti, letos deset mest nižje. Verjetno ste lani leteli na krilih rezultatov, kaj pa letos?

Počutim se precej podobno kot lani. Morda sem se zdaj res bolj osredotočil na svetovno prvenstvo, saj sem imel več časa in sem se zadnji mesec in pol pripravljal zgolj na Tokio. Sproščen sem enako kot lani, sem se pa glede treningov letos bolj namensko pripravljal.

Ste eden redkih, ki se kljub mamljivosti olimpijskih iger niste odločili za treninge vseh treh disciplin, češ da je za kaj takega prepozno in ne boste konkurenčni. Kaj pa drugi vaši konkurenti na balvanih?

Večina se jih je odločila, da trenira vse tri discipline in prvih 20 "bolderašev" je zelo visoko tudi na lestvici kombinatorcev (plezalcev, ki nastopajo v balvanskem, težavnostnem in hitrostnem plezanju).

Mislim, da sem eden redkih, ki se je odločil samo za balvane. Pri Japoncih denimo je nekaj plezalcev, ki so dobri tudi v drugih disciplinah, a bodo na željo njihove zveze na svetovnem prvenstvu tekmovali zgolj na balvanih.

Foto: Ana Kovač

Večino treningov ste opravili na Verdu. Kdo vas je ob tem spodbujal, vas motiviral?

Zadnji mesec sem večino časa treniral sam. Večina tistih, s katerimi sicer skupaj treniramo, je bila na tekmah v težavnosti, in moram reči, da mi je kar ustrezalo.

Niste potem preveč zaposleni s svojimi mislimi?

Mogoče res, je pa zato fokus toliko večji.

Ste letos že opravili analizo in poiskali razloge, zakaj niste presegli ali dosegli lanske sezone, ki je izstopala po tretjem mestu in krstni zmagi na tekmi svetovnega pokala ter na koncu še z bronom na svetovnem prvenstvu?

Sem. Sezono sem analiziral in preanaliziral ... Ko sem se ozrl nazaj, sem opazil nekaj razlik in obenem sem kar vesel, da se je letošnja sezona zgodila, zato da bom napake lahko odpravil. Iz letošnje sezone sem se ogromno naučil.

Si zapisujete izsledke?

Zapisujem si jih ne, razmišljam pa o tem in se o tem tudi pogovarjam.

Foto: Ana Kovač

Glava je na pravem mestu? Je na mestu psihične pripravljenosti še kaj manevrskega prostora?

Mislim, da je prav to glavna zavora, treniral sem namreč enako kot lani. Želja je seveda bila, morda pa pristop na tekmo in trening nista bila prava. V prejšnjih sezonah sem bil stalno jaz tisti, ki je nekoga lovil, v letošnji sezoni pa sem narobe mislil, da sem jaz tisti, ki moram nekomu pobegniti. Ne, da je bil pritisk večji, je bil pa pristop drugačen.

Vezonik na zmagovalnem odru s svetovnim prvakom Kaiem Harado in Jongwon Chonom. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kje hranite bron z lanskega svetovnega prvenstva?

V nekem kotu je ... Medalje mi ne pomenijo kaj dosti (smeh, op. a.). Več šteje sam občutek, ko se spomniš, kaj si doživel. Letos sem si večkrat ogledal posnetek polfinala in finala iz Innsbrucka. Res je bilo dobro.

Novinarji ste me lani večkrat vprašali, ali mi več pomeni zmaga na tekmi svetovnega pokala v Münchnu ali bron s svetovnega prvenstva v Innsbrucku, pa sem vedno odgovoril, da ne vem.

Zdaj vem: Innsbruck, 100-odstotno.

Vezonik v finalu lanskega SP v Innsbrucku in njegov čustven odziv:

Lani ste v finalu svetovnega prvenstva večkrat delovali, kot da še sami ne morete verjeti, da ste se uspeli ujeti v steni.

Res je, v finalu se mi je ene štirikrat prikazala Marija, kot rečemo. Še danes ne morem verjeti ... Bolano.

Kaj pričakujete, napovedujete za letos?

Samo to, da bom plezal ... bomo videli.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

