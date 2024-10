Trije slovenski polfinali v Seulu, zadnja tekma v karieri za Vezonika

Slovenski športni plezalci Katja Debevec, Anže Peharc in Timotej Romšak so se uvrstili v četrtkov polfinale finalne tekme letošnje sezone svetovnega pokala v balvanih športnega plezanja. Peharc je v današnjih kvalifikacijah v Seulu v Južni Koreji dosegel 11. mesto, Debevec je bila 13., Romšak pa je končal na 15. mestu.

Na vrhu seznama je domačin Dohyun Lee, ki je edini rešil vseh pet balvanskih problemov. Anže Peharc je osvojil vrhova v dveh smereh, ob tem pa je dosegel še coni v dveh balvanih. Timotej Romšak je rešil dva problema in dosegel še eno cono. Peharc je bil v skupini A šesti. Romšak je bil v isti skupini osmi.

Ena najtežjih kvalifikacijskih rund v sezoni

"Danes je bila dejansko ena izmed najtežjih kvalifikacijskih rund v tej sezoni, ni bilo lahko, je pa bilo treba zelo malo balvanov preplezati za uvrstitev v polfinale, v bistvu samo dva. S svojim plezanjem sem dokaj zadovoljen, glede na to, da sem po nastopu najprej mislil, da ne bo zneslo za polfinale. Je še prostor za boljše plezanje, ampak se ne bom pritoževal," je iz Seula sporočil Peharc.

Konec kariere za 29-letnega Korošca

Za dvajseterico najboljših je bil z enim vrhom in cono prekratek tretji Slovenec Gregor Vezonik, ki je sezono končal na 29. mestu od 59 tekmovalcev. Za 29-letnega Korošca je bil današnji nastop zadnji v tekmovalni karieri na tekmah najvišje ravni.

Tekmovalec iz Raven na Koroškem je imel najboljšo sezono leta 2018. Takrat je tudi doživel največji uspeh, ko je zmagal na tekmi svetovnega pokala v balvanih v Münchnu ter na članskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku osvojil tretje mesto. Istega leta je bil tudi dvakrat tretji v svetovnem pokalu v Moskvi in Taianu, sezono 2018 pa je končal kot peti v seštevku discipline.

Vezonik je zadnjo tekmo v karieri pospremil zelo čustveno. "Ta način življenja mi je ogromno prinesel in se mi je v resnici kar težko posloviti, čeprav vem, da je to prava stvar in mislim, da je pravi trenutek," je v solzah dejal Vezonik.

Gregor Vezonik je opravil svoj zadnji nastop v tekmovalni karieri na tekmah najvišje ravni. Foto: Bor Slana/STA

Prišla je tudi Janja Garnbret, a ne kot tekmovalka

Čustva so še bolj privrela ven, saj sta si njegov zadnji nastop ogledala najboljša na svetu Janja Garnbret ter trener olimpijske šampionke Roman Krajnik, ki je treniral tudi Vezonika.

"Da sta Roman in Janja prišla v Seul zgolj zato, da sta lahko gledala mojo zadnjo tekmo, mi ogromno pomeni," je dejal Vezonik.

"To, da sem lahko treniral z Janjo, je velik plus, od nje sem se ogromno naučil, mislim, da je za vse nas velika inspiracija. To, da je tu mi ogromno pomeni, in mi je žal, da nisem boljše odplezal," se je pošalil.

Poklonil se je tudi trenerju: "Roman se je pred več kot desetimi leti strinjal, da bo moj trener. Takrat je videl nekaj v meni, ko mogoče noben drug ni in tudi sam nisem. Vsa ta leta je delal z mano, bil je v bistvu najboljši trener, kar bi si ga lahko predstavljal. Vesel sem, da je bil moj trener toliko časa in vesel sem, da je bil na zadnji tekmi z mano."

Garnbret je pripotovala v Seul, a ne kot tekmovalka. Po osvojenem naslovu olimpijske prvakinje v Parizu in zmagi pred domačimi navijači na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru se je odločila, da letos ne bo več tekmovala.

V soboto še težavnost

Po moških so bile ženske kvalifikacije. Debevec je rešila štiri probleme in dosegla cono, kar je zadoščalo za polfinale. Na vrhu s petimi rešenimi problemi so bile Avstralka Oceania Mackenzie, Japonka Anon Matsufuji in Američanka Natalia Grossman. Druga Slovenka Lucija Tarkuš je končala na 31. mestu.

V soboto bodo na sporedu kvalifikacije težavnosti s štirimi Slovenkami na startu. Nastopile bodo Tarkuš, Sara Čopar, Mia Krampl in Rosa Rekar.

