Tudi na sklepnem dejanju sezone brez Janje Garnbret

Seul bo od srede do nedelje gostil sklepno dejanje letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju. Južnokorejska prestolnica bo prizorišče finalnih tekem v vseh treh disciplinah - težavnosti, balvanih in hitrosti. Na finalu sezone bo nastopilo osem Slovencev, a brez najboljše Janje Garnbret, ki vodi v balvanskem in težavnostnem seštevku.

V Seulu bo znanih vseh šest zmagovalcev seštevkov sezone. Natalia Grossman iz ZDA se lahko zapiše v zgodovino in postane prva tekmovalka, ki bi osvojila štiri zaporedne naslove seštevka svetovnega pokala v balvanih. Avstralka Oceania Mackenzie in Japonka Mao Nakamura sta njeni glavni tekmici v Seulu.

Bo olimpijska prvakinja že v sredo izgubila primat?

"Če se pa slučajno zgodi, da še vseeno zmagam težavnostni seštevek, bo super in se tega nikakor ne bom branila." Foto: Ana Kovač Slovenka Janja Garnbret, dobitnica olimpijske zlate medalje v kombinaciji iz Pariza, se je po zmagi pred domačimi navijači v Kopru v težavnosti odločila, da bo predčasno končala sezono, v kateri je zmagala na vseh tekmah, na katerih je nastopila.

Garnbret si v balvanskem seštevku vrh deli z Američanko Grossman, a bo najverjetneje že v sredo izgubila primat. Obe sta zbrali po 2000 točk.

Najboljša Slovenka pa ima še vedno teoretične možnosti, da osvoji naslov zmagovalke seštevka sezone v težavnosti. S tremi zmagami je zbrala 3000 točk ter si je zagotovila več kot 700 točk prednosti pred prvima izzivalkama Avstrijkama Matteo Pötzi (2250) in Jessico Pilz (2220), ki naj bi obe nastopili v Seulu.

"Nisem ciljala na skupno zmago v težavnosti ali v balvanih"

Garnbret se je že vnaprej odločila, da bo s Koprom končala tekmovalno sezono in izpustila balvansko tekmo v Pragi in finale sezone v Koreji.

"Absolutno mi ni žal. Že na začetku sezone, ko sva s trenerjem Romanom Krajnikom naredila plan, nisem ciljala na skupno zmago v težavnosti ali v balvanih. Se mi zdi, da sem s Koprom čisto lepo končala sezono. Če se pa slučajno zgodi, da še vseeno zmagam težavnostni seštevek, bo super in se tega nikakor ne bom branila," je v svojem slogu po osvojeni 46. zmagi v svetovnem pokalu pod koprsko steno povedala Garnbret.

Na zadnji tekmi želijo vseeno "nekaj pokazati"

"Ne glede na dolgo in naporno sezono želimo na zadnji tekmi še vseeno nekaj pokazati," pravi selektor slovenske vrste Gorazd Hren. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kvalifikacije težavnosti bodo v Seulu na sporedu v soboto s štirimi Slovenkami na startu. Nastopile bodo Lucija Tarkuš, Sara Čopar, Mia Krampl in Rosa Rekar, pri moških v težavnosti in dan prej v hitrosti Slovenci ne bodo tekmovali.

Tekmovalne preizkušnje v balvanih se bodo začele v sredo, ko bodo na startu kvalifikacij Tarkuš, Katja Debevec, Anže Peharc, Gregor Vezonik in Timotej Romšak.

Sezona je bila naporna z vrhuncem na olimpijskih igrah, evropskim članskim prvenstvom in mladinskimi prvenstvi, osip je zato razumljiv. "Nekaj tekmovalcev si je že vzelo premor in se že počasi spogledujejo s pripravami za naslednjo sezono. Ne glede na dolgo in naporno sezono želimo na zadnji tekmi še vseeno nekaj pokazati," je iz Seula za STA sporočil selektor slovenske vrste Gorazd Hren.

"Tekmovalci so se na Seul dobro pripravljali, upam, da bo šlo po načrtih tako, kot smo si zamislili, da naredimo še kak dober rezultat," je bil optimističen slovenski trener.

Preberite še: