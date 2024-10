Najboljše predstave paraplezalcev za konec sezone

Manca Smrekar, članica mariborskega društva TAM, je paraplezalno sezono sklenila s štirimi uvrstitvami na stopničke na tekmah najvišje ravni. Pred Arcom je bila tretja v Salt Lake Cityju, druga v Innsbrucku in srebrna v težavnosti na evropskem prvenstvu v Villarsu.

Njena želja pa je zmaga. "Zelo sem zadovoljna z letošnjim izkupičkom, zadnja tekma je dala še neko novo upanje, ko sem kvalifikacije končala na prvem mestu. Ampak si želim pokazati več in v smereh dosegati vrhove. V finalu na zadnji tekmi mi to žal ni uspelo. Padec se je zgodil prekmalu, ker je šlo za specifičen gib, ki pa ga za zdaj s svojo poškodbo še nisem usvojila," je v izjavi za Planinsko zvezo Slovenije dejala Ljubljančanka.

Najboljša slovenska paraplezalka ima prirojeno telesno okvaro, dismelijo, zaradi česar ji manjka nekaj prstov na roki, letos pa se je vrnila na tekmovanja po poškodbi kolena pred dvema letoma.

Foto: IFSC

Eden izmed njenih prihodnjih izzivov je, da bi "lahko končno rekla, da nima pojma, da je bila kdaj poškodovana". "Še en velik izziv pa bo finančno pokriti vse treninge za tekme v naslednji sezoni, ko nas čaka svetovno prvenstvo v Južni Koreji in morda tudi prvi svetovni pokal v Braziliji. Si pa zelo želim nastopiti na tekmah, kar se bo zagotovo obrestovalo v prihajajoči sezoni."

Finale v Arcu se je za las izmuznil petouvrščeni Nataši Privošnik (PD Šempeter v Savinjski dolini) v kategoriji RP2, ki ima po operaciji tumorja na možganih poškodovan centralni živčni sistem, motnje koordinacije in tetraataksijo.

Tanja Glušič Foto: Urban Urbanc/Sportida

Gluho-slepa plezalka z Aspergerjevim sindromom Tanja Glušič (AK Ravne) si je v kategoriji B2 priplezala šesto mesto, nekdaj obetavni alpinist Matej Arh (AO PD Kranj), ki ima po nesreči v zaledenelem slapu paraparezo, delno prekinitev hrbtenjače, sedmo mesto v kategoriji RP2. Na devetem mestu v kategoriji B2 je zadnjo tekmo v sezoni sklenil letošnji novinec v reprezentanci, močno slabovidni Gorazd Dolanc (PD Moravče).

"Tekma v Arcu se je izkazala za čudovit konec sezone – prelepa kulisa legendarnega prizorišča športnoplezalnih dogodkov, odlično vzdušje in organizacija, uspešni nastopi reprezentantov in pozitivno vzdušje v ekipi. Vse to daje motivacijo tekmovalcem tudi za naprej," je slovenske nastope pospremil glavni trener Matjaž Vrhunc.