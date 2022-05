Velik uspeh slovenske paraplezalke

Gluhoslepa plezalka z Aspergerjevim sindromom Tanja Glušič (AK Ravne) je odlično odplezala obe kvalifikacijski smeri in v finale vstopila kot vodilna. Osvojila je tudi vrh finalne smeri in se tako veselila zmage v kategoriji omejitve vida B1.

"Zelo sem vesela, da sem že na prvi tekmi sezone priplezala do zlata. Zadovoljna sem z nastopi v kvalifikacijah, kjer sem v prvi smeri priplezala do vrha, v drugi pa mi je zmanjkalo nekaj sekund, tako da sem jo končala gib pod vrhom. Finalno smer sem plezala kot zadnja, upoštevala vsa trenerjeva navodila in jo uspešno preplezala ter si s tem zagotovila zmago," je ob uvodni letošnji zmagi povedala Glušičeva.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Smrekarjeva v finalu peta

Parašportnica leta 2021 Manca Smrekar (AO PD TAM Maribor), ki ima dismelijo, zaradi česar ji manjka nekaj prstov na roki, si je v najštevilčnejši kategoriji omejitve gibanja Rp3 v kvalifikacijah delila tretje mesto, v finalu pa ji je višina 27+ prinesla končno peto mesto.

"Finalna tekma se je zame odvijala iz trenutka v trenutek. Zjutraj me je bilo strah, da nisem dovolj pripravljena. Ko smo imeli ogled smeri in ogrevanje, se je samozavest dvignila in mislila sem, da imam dobre pogoje za stopničke. Presenetil me je gib, ki me je vrgel iz smeri, saj se mi med ogledom ni zdelo, da bi mi lahko povzročil prezgodnji konec. Veselim se naslednjih tekem," je vtise strnila Smrekarjeva.

Arh na sedmem mestu

Nekdaj perspektiven alpinist Matej Arh (AO PD Kranj), ki ima po nesreči v zaledenelem slapu paraparezo, delno prekinitev hrbtenjače, je v kategoriji omejitve gibanja Rp2 zasedel sedmo mesto.

Paraplezalce naslednja tekma svetovnega pokala čaka 21. in 22. junija v Innsbrucku, 2. in 3. julija sledi master v Imstu, 8. in 9. julija pa še tretja tekma svetovnega pokala v Villarsu.